Dolar
18.54
Euro
18.20
Altın
1,686.69
ETH/USDT
1,317.10
BTC/USDT
19,420.00
BIST 100
3,374.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Çöp konteynerinde bulunan yavru köpekler koruma altına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir çöp konteynerinde bulunan 5 yavru köpek koruma altına alındı.

Gökhan Balcı   | 03.10.2022
Çöp konteynerinde bulunan yavru köpekler koruma altına alındı

Edirne

Keşan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde poşet içerisinde 5 yavru köpek bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Konteynerden çıkarılarak Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine götürülen yavru köpeklerin tedavi ve bakımları yapıldı.

Açıklamada, "Can dostlarımız emin ellerde. Duyarsız ve sorumsuzca yapılan davranışı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava sıcaklıkları iç, batı ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde azalacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AA Editör Masası'na konuk olacak
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı vatandaşlardan tam not aldı
ÇKS işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına imkan tanınması çiftçileri memnun etti
Almanya'daki camilerde 'Açık Kapı Günü' etkinliği düzenleniyor

Benzer haberler

Çöp konteynerinde bulunan yavru köpekler koruma altına alındı

Çöp konteynerinde bulunan yavru köpekler koruma altına alındı

1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet