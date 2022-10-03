Çöp konteynerinde bulunan yavru köpekler koruma altına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir çöp konteynerinde bulunan 5 yavru köpek koruma altına alındı.
Edirne
Keşan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde poşet içerisinde 5 yavru köpek bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
Konteynerden çıkarılarak Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine götürülen yavru köpeklerin tedavi ve bakımları yapıldı.
Açıklamada, "Can dostlarımız emin ellerde. Duyarsız ve sorumsuzca yapılan davranışı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.