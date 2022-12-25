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Yaşam

Çeşme'yi sakız ağacıyla yeşillendirmek için fidan üreticisi oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde kadın girişimci, sakız ağacı sayısını arttırmak için fidan üreticisi oldu.

Mustafa Güngör   | 25.12.2022
Çeşme'yi sakız ağacıyla yeşillendirmek için fidan üreticisi oldu Fotoğraf: Mustafa Güngör/AA

İzmir

Kentte iç dekorasyon sektöründe çalıştıktan sonra Çeşme'ye yerleşen Defne Atakan Beşer, 8 dönümlük bahçesine çok sevdiği sakız ağaçlarının fidanlarını dikti.

Kısa sürede sakız vermeye başlayan ağaç sayısını 120'ye çıkaran Beşer, bahçesini görenlerin fidan istemesi üzerine bu işe girmeye karar verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanlarından yetiştiricilik teknikleri konusunda aldığı eğitimle geçen yıl fidan üretimini artıran Beşer, 3 bin fidan yetiştirerek Çeşme'nin de bulunduğu yarımadada toprakla buluşmasını sağladı.

"Hayal bile edemezdim"

Defne Atakan Beşer, AA muhabirine, Sakız Adası ziyaretlerinde sakız ağacının hikayesinin kendisini çok etkilediğini ve bahçesinde de ağacı yetiştirmek istediğini söyledi.

11 yıl önce edindiği fidanları bahçesine diktiğini ifade eden Beşer "Sakız ağacı yetiştirmeye başlarken amacım ürün almak değildi. Sakız üreteceğimizi hatta bir ağaçtan yüzlerce fidana sahip olacağımızı hayal bile edemezdim." dedi.

Ağaç üzerinde kesi açtıkları bölgeyi özel bir toprakla sardıklarını, bu bölgede bir süre sonra köklenme başladığını, bu kökleri saksılarda büyüterek fidan elde ettiklerini dile getiren Beşer, sakız fidanının maliyetli ve zor bir işlemle elde edilebildiğini kaydetti.

Beşer, şöyle konuştu:

"Benim hikayemde bu ağacın her bahçede olması var. Bu yarımadada yaşıyorsanız bahçenizde mutlaka sakız ağacı olmalı. Ağaçlarımız 10 yaşında bize çok güzel sakızlar vermeye başladı. Sakız ağacının yazın gövdesini çiziyoruz oradan gözyaşları gibi sakız damlaları akıyor. Ağacın dibini de ona göre ayarlamak gerekiyor. O sakızları bekletiyoruz ve sonrasında yıkama ve nişastayla karışma gibi işlemlerden geçiyor. Şu anda kozmetikte, yemeklerde, ilaçlarda kullanılıyor. Yunan adalarında bu işi çok güzel yapıyorlar. Diş macunundan parfüme, tatlılara kadar her yerde kullanıyorlar."

Beşer, bu yılı 3 bin fidanla kapattıklarını, gelecek yıl için de bu seviyelerde fidan üretmeyi hedeflediklerini, fidanları kar için değil maliyeti karşılayacak fiyata sattığını sözlerine ekledi.

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