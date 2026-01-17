Dolar
logo
Yaşam

Çankırı semalarında mercek bulutu görüldü

Çankırı'da rüzgar dalgalanmaları sonucu oluşan mercek bulutu görüntülendi.

Oruç Emre Gümüş  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Çankırı semalarında mercek bulutu görüldü Fotoğraf: Oruç Emre Gümüş/AA

Çankırı

Çankırı semalarında çok katmanlı oluşan mercek bulutu, Çankırı-Ankara kara yolu Tüney köyü bölgesinde görüldü.

Mercek bulutları yaklaşık 20 dakika sonra kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
