Çankırı semalarında mercek bulutu görüldü
Çankırı'da rüzgar dalgalanmaları sonucu oluşan mercek bulutu görüntülendi.
Çankırı
Çankırı semalarında çok katmanlı oluşan mercek bulutu, Çankırı-Ankara kara yolu Tüney köyü bölgesinde görüldü.
Mercek bulutları yaklaşık 20 dakika sonra kayboldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.