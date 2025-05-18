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Yaşam

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin "kuyruğu gövdesinden uzun sakinleri"ne özenle bakılıyor

Dünyanın en küçük maymun türleri arasında yer alan beyaz yüzlü marmoset maymunlar, 10 yıl önce getirildikleri Bursa Hayvanat Bahçesi'nde özenle bakılıyor.

Fatih Çapkın  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin "kuyruğu gövdesinden uzun sakinleri"ne özenle bakılıyor Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Osmangazi ilçesinde 206 bin 600 metrekare alanda 11 gölet ile hayvanlar için doğal yaşam alanları ve barınaklar bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, 150 tür ve toplam bin 112 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Aslan, kaplan, leopar, sırtlan, akbaba gibi yırtıcılar ile lama, zürafa, koala, tapir, kanguru ve iguana gibi türlerden misafirleri bulunan hayvanat bahçesi, her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine tam üye olan tesiste, kuyruğu gövdesinden büyük olmasıyla dikkati çeken beyaz yüzlü marmoset maymunlar, ziyaretçilerden en fazla ilgi gören hayvanlar arasında bulunuyor.

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Ana vatanı Güney Amerika olan, tropik yağmur ormanlarında 8-10 bireylik gruplar halinde yaşayan maymunlar, pençeleriyle de dikkati çekiyor.

Ağaçların üstünde yaşayan, yetişkinleri 15-20 santimetrelik gövde, 30-35 santimetrelik kuyruk uzunluğuna sahip beyaz yüzlü marmoset maymunları, geceleri ağaç kovukları ve korunaklı yuvalarında konaklıyor.

Günde 3 öğün beslenen bu maymunlar, en fazla ağaç zamkı, reçine, meyve, sebze, böcek ve kurtçuk yiyerek yaşamını sürdürüyor.

"Ortalama ömürleri 10 yıl"

Maymunların bakıcısı Arif Ardıç, AA muhabirine, ana vatanı Güney Amerika olan bu maymunların Bursa'ya uyum sağladığını söyledi.

Hayvanlara 10 yıldır özenle baktıklarını belirten Ardıç, "Bu maymunlar, böcekler, kurtçuklar, solucanlar, reçinelerle beslenirler. Hayvanat bahçemizde 10 yıldır beslemekteyiz. Günde 3 öğün beslenmeleri var, mısır unu, buğday unu, muz, bal, yoğurt ve vitaminlerden oluşan sabah özel bir mama yapıyoruz." dedi.

Ardıç, öğlenleri meyve ve sebzelerle besledikleri hayvanlara akşamları ise kuruyemiş ve kurtçuk verdiklerini dile getirerek, "Bahçede 10 tane marmoset var, ortalama ömürleri 10 yıl kadar. Bunlar doğada görülmesi zor hayvanlar, dünyanın en küçük maymun türlerinden biridir." diye konuştu.

Marmosetler için açık ve kapalı alanlarının olduğunu anlatan Ardıç, hayvanların çok soğuklarda dışarıya salınmadıklarını sözlerine ekledi.

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