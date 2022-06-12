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Yaşam

Bosna Hersek, 'Selçuklu'dan Saraybosna'ya Kardeşlik Köprüsü' projesi kapsamında Türk öğrencileri ağırlıyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Konya Selçuklu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Selçuklu'dan Saraybosna'ya Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında Konya'dan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya 107 öğrenci geldi.

Lejla Biogradlija   | 12.06.2022
Bosna Hersek, 'Selçuklu'dan Saraybosna'ya Kardeşlik Köprüsü' projesi kapsamında Türk öğrencileri ağırlıyor Fotoğraf: Yunus Demirbaş/AA

Saraybosna

YEE'nin yürüttüğü Tercihim Türkçe projesi kapsamında Bosna Hersek'te Türkçe öğrenen 130 öğrenci Konya'ya giderken, Türkiye'den gelen 107 öğrenci de Bosna Hersek'te 4 gün boyunca kültürel ve sosyal etkinliklere katılacak.

Projenin Bosna Hersek ayağına ilişkin Saraybosna'da düzenlenen gala yemeğine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Türk kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Pekyatırmacı, burada yaptığı konuşmada, Konya ve Saraybosna'da öğrencilerin eş zamanlı olarak kültürel etkinliklere katılacaklarını ifade ederek, "Projeyle birlikte Bosna Hersek ile olan ilişkilerimiz ve gönül bağımız daha da ileri seviyelere taşınmış olacak. İnşallah bu projemizi geleneksel hale getirip her yıl gerçekleştirme şerefine de nail oluruz." dedi.

Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanlığı ve Stari Grad Belediyesinin de katkılarıyla düzenlenen proje kapsamında Bosna Hersek'e gelen öğrenciler Saraybosna, Travnik ve Mostar gibi kentlerde tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edecek, kardeş okullarda düzenlenecek faaliyetlere katılacak.

Konya'ya giden öğrenciler ise Tropikal Kelebek Bahçesi, Kültür Vadisi Sille, Mevlana Müzesi, Konya Bilim Merkezi, 80 Binde Devri Alem Parkı ve Sille Tabiat Okulu gibi birçok yeri ziyaret edecek.

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