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Yaşam

Bolu'nun doğal güzelliği Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından Gölcük Tabiat Parkı'nda güzel kış manzaraları oluştu.

Mehmet Emin Gürbüz  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Bolu'nun doğal güzelliği Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı bölgesinde 3 gündür aralıklarla devam eden yağışla kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

Soğuk hava ve zorlu yola rağmen Gölcük'e gelen tatilciler, beyaz örtüye bürünen ağaçların gölle oluşturduğu ahengi seyretme fırsatı buldu.

Karla kaplanan yürüyüş yollarında gezerken manzarayı da fotoğraflayan ziyaretçiler, kızaklarla kaydı, çocuklarıyla kar topu oynadı.

Tabiat parkında oluşan kar manzarası havadan da görüntülendi.

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