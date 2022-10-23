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Yaşam

Bolu'daki ormanlar yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü

Bolu'da sonbaharın gelmesiyle yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ormanlar, kente ayrı güzellik katıyor.

Zafer Göder, Mehmet Emin Gürbüz   | 23.10.2022
Bolu'daki ormanlar yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol şehre yakınlığıyla adeta cazibe merkezi haline gelen Bolu, yılın dört mevsimi doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.

Sonbaharın gelmesiyle kentte bulunan ormanlarda, yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonları hakim oldu. Bazı yaprakların sararıp dökülmesiyle güzel manzaralar ortaya çıktı.

Bolu'nun kuzeyinde bulunan At ve Alpağut yaylaları mevkilerinde bulunan ormanlardaki hazan renkleri, dronla da görüntülendi.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni kullanan sürücüler de sonbaharın eşsiz güzelliklerini görme imkanı buluyor. Hazan renklerine bürünen ağaçlar, seyahat edenlere görsel şölen sunuyor.

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