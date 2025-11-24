Dolar
42.44
Euro
49.03
Altın
4,069.58
ETH/USDT
2,800.50
BTC/USDT
86,008.00
BIST 100
10,862.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "22 Kasım Diş Hekimliği Günü" kutlama programında konuşuyor
logo
Yaşam

Bitlis'te sınıf öğretmeni "yenilikçi eğitim" yaklaşımıyla öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

Bitlis'te görev yapan sınıf öğretmeni Abdullah Selam Yardımcı, öğrencilerini kitap yazımından kısa film üretimine, oyunlaştırılmış öğretimden robotik kodlamaya kadar birçok alanda verdiği eğitimlerle geleceğe hazırlıyor.

Berfin Sidar Aşit  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Bitlis'te sınıf öğretmeni "yenilikçi eğitim" yaklaşımıyla öğrencilerini geleceğe hazırlıyor Fotoğraf: Berfin Sidar Aşit/AA

Bitlis

Şehit Öğretmen Ergin Komut İlkokulu öğretmenlerinden Yardımcı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin yalnızca akademik değil, sosyal ve sanatsal alanlarda da desteklenmesi için farklı öğretim tekniklerini bir arada uyguluyor.

Farklı alanlarda 7 dijital program kullanarak çocuklarla karakter tasarımı oluşturan ve bu çalışmaları kısa filme dönüştüren Yardımcı, bu yıl ikinci sınıfa giden öğrencileriyle hazırladığı kısa filmi sınıfta izlettirerek velilerin beğenisine sundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öğrencilerini robotik kodlamayla da tanıştıran Yardımcı, onlarla bluetooth bağlantısıyla telefondan kontrol edilebilen küçük bir araç tasarladı.

Birinci sınıf sürecinde harf öğretimini klasik yöntemlerin dışına çıkarmaya çalışan Yardımcı, hazırladığı oyunlaştırılmış içeriklerle öğrenme aşamalarını eğlenceli hale getirdi.

"Öğrencilerime 'yaşayarak öğrenme' modelini aşılamaya çalışıyorum"

Öğrencilerin evde tekrar yapabilmesi için dijital oyunlar da tasarlayan Yardımcı, AA muhabirine, yaptığı çalışmalarla öğrencilerin yazarlık, araştırma, sorgulama, düşünme ve üretme becerilerini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Birinci sınıf sürecinde harf öğretimini klasik yöntemlerden çıkararak oyunlaştırılmış içeriklerle desteklediğini belirten Yardımcı, "Öğrencilerin evde tekrar yapabilmesi için tasarladığımız dijital oyunları veliler aracılığıyla çocuklara ulaştırıyoruz. Bu yöntemle öğrencilerin derse aktif katılımını artırdık." dedi.

Eğitimin öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğiyle yürütüldüğünde daha verimli sonuçların ortaya çıktığını vurgulayan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıldır aylık dergi çıkartıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin katkısıyla bir kitap hazırlayıp bastırdık. Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerin yazma, araştırma, sorgulama, düşünme ve sentez yapma becerileri gelişiyor. Bastırdığımız kitap için velilere yönelik bir imza günü düzenledik. Öğrenciler, yazdıkları kitabı anne ve babaları için imzaladı. Veliler çocuklarının yazarlık becerilerini görünce hem gururlandılar hem de çok mutlu oldular. Öğrencilerimle 7 farklı dijital program kullanarak karakter tasarımları yaptık ve bu çalışmaları kısa filme dönüştürdük. Hazırlanan filmleri sınıfta velilere izlettik. Bu uygulama velilerin eğitim sürecine katılımını artırdı. Robotik kodlama alanında da çalışmalar yürütüyoruz. Bluetooth destekli, telefondan kontrol edilebilen küçük bir araç tasarladık. Öğrencilerime 'yaşayarak öğrenme' modelini aşılamaya çalışıyorum. Her gün bir sonraki gün için ne yapabilirim düşüncesiyle kendimi geliştirmeye çalışıyorum."

"Kolu alçıdayken bile okula gelerek eğitim verdi"

Okul Müdürü Melican Yakın ise sınıf öğretmeni Yardımcı'nın çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak dersleri öğrenciler için daha anlaşılır ve eğlenceli hale getirdiğini ifade etti.

Yardımcı'nın ders konularını öğrencinin seviyesine göre anlattığını dile getiren Yakın, "Daha önce iki kez kolu kırıldı. Normalde uzun süre rapor alması gerekirken dersler aksamasın diye kolu alçıdayken bile okula gelerek eğitim verdi. Bu özverili çalışmalarından dolayı öğretmenimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"Robotik kodlamayı da öğrendik"

İkinci sınıf öğrencisi Yusuf Açık da sınıflarında sadece ders kitabı üzerinden değil çeşitli etkinliklerle eğitim gördüklerini belirterek, "Kitap yazdık ve öğretmenimiz bu kitabı bastırarak çoğalttı. Ayrıca kendi filmimizi de hazırladık. Derslerimiz verimli ve eğlenceli geçiyor." dedi.

Öğrencilerden Minelsu Armut, "Dergi hazırladık, kitap yazdık, film ve oyunlar tasarladık. Robotik kodlamayı da öğrendik. Öğretmenimize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Ata tohumlarında tescil ettiğimiz çeşit sayısını 49'a yükselttik
Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
İlim Yayma Ödülleri 29 Kasım'da sahiplerini bulacak
Bakan Kurum: İklim değişikliği ile mücadelemiz, COP31 Taraflar Konferansı'na ev sahipliğiyle taçlandı
Bakan Göktaş: Doğurganlık oranlarındaki düşüş ve nüfusun yaşlanma eğilimi demografik riskleri büyütüyor

Benzer haberler

Bitlis'te sınıf öğretmeni "yenilikçi eğitim" yaklaşımıyla öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

Bitlis'te sınıf öğretmeni "yenilikçi eğitim" yaklaşımıyla öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

Erzurum'da 500 çocuk ara tatilini bilim ve teknolojiyle geçirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet