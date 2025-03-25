Bitlis'te Nazik Gölü'nde buzlar kısmen çözüldü
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kışın yüzeyi donan Nazik Gölü'nde buzlar kısmen eridi.
Bitlis
İlçeye bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köylerinin sınırları içinde bulunan, 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü, kışın buz tuttu.
Havanın ısınmasıyla erimeye başlayan göldeki buz kütleleri, dron ile görüntülendi.
Doğasever Kenan Gülşen, buzları kısmen çözülen gölde oluşan manzarayı izlemenin keyif verici olduğunu söyledi.
Bölgede havanın ısınmaya başladığını belirten Gülşen, "Nazik Gölü yaklaşık 2 aydır havaların soğumasıyla donmuştu. Şimdi buzlar erimeye başladı. Biz de bu güzel manzarayı seyretmeye geldik." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.