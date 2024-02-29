Bisiklet süren kadına saldıran pumadan oyuncak makinesine sıkışan çocuğa şubatın tuhaf olayları
Doldurulmuş kutup ayısının çalınmasından pumanın bisiklet süren kadına saldırmasına, Amerikalı şarkıcı Demi Lovato'nun kalp hastalıkları etkinliğinde "Kalp Krizi" adlı şarkıyı seçmesi dahil şubat ayında birçok "tuhaf olay" basına yansıdı.
Ankara
Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı şansız insanlar, basının "bir numaralı malzemesi" olarak kullanılabiliyor.
AA muhabiri, dünya genelinde şubatta kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.
Doldurulmuş kutup ayısı çalındı
Kanada'da tuhaf hırsızlık olayı, şubatın ilk günlerinde basına yansıdı.
Polis, Edmonton kentinin kuzeyindeki Lily Lake Resort'ta bulunan 3,6 metre uzunluğunda ve 225 kilogram ağırlığındaki doldurulmuş kutup ayısının çalındığını açıkladı.
Kutup ayısının sabitlendiği kabloların kesildiğini kaydeden resort çalışanı, hırsızlığın planlı yapıldığını savundu.
Basına "Büyük kutup ayısı vurgunu" olarak yansıyan olayın ardından bölge sakinleri, içi doldurularak ayakta sergilenen kutup ayısının internet üzerinden satışına rastlamaları halinde haber vermeleri için uyarıldı.
Olayı soruşturan yetkililer, Ağustos 2023'te de iki doldurulmuş rakunun çalındığını, değerlerinin yaklaşık 26 bin dolar olduğunu belirtti.
Bisiklet sürerken puma saldırdı
ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde 60 yaşındaki kadın, bisiklet sürerken korkutucu bir durumla karşı karşıya kaldı.
Bisiklet kullanan yaşlı kadının yolunu bir anda yaklaşık 34 kilogram ağırlığındaki puma kesti.
Pumanın kadına "yapıştığını" ifade eden eyalet yetkilileri, yaşlı kadının yaralandığını, hayvanın yaban hayatı polisi tarafından vurularak öldürüldüğünü kaydetti.
3 yaşındaki çocuk, oyuncak makinesinde mahsur kaldı
Küçük çocuğun oyuncak merakı, başka bir ilginç olay olarak kayıtlara geçti.
Avustralya'nın Brisbane kentindeki alışveriş merkezinde pelüş oyuncaklar bulunan oyuncak yakalama makinesi, 3 yaşındaki Ethan'ın ilgisini çekti.
Ethan, ailesi fark etmeden oyuncakların alındığı hazneden makinenin içine girdi.
Çocuğun makineye sıkıştığı fark edilince yetkililer, kurtarma çalışmalarına başladı ancak olaya ilişkin görüntülerde Ethan'ın endişe duymadan içeride oturması dikkati çekti.
Polis, en uzak camı kırarak çocuğu makineden çıkardı.
Demi Lovato'dan "Kalp Krizi" şarkısı
Amerikalı ünlü şarkıcı Demi Lovato'nun performans sergilemesi için davet edildiği Amerikan Kalp Derneğinde şarkı seçimi gündem oldu.
Lovato, Amerikan Kalp Derneğinin kadınların kalp sağlığı konulu kampanyası için düzenlediği etkinliğe davet edildi.
Etkinlikte şarkı söylemek üzere sahneye çıkan Lovato, "Heart Attack (Kalp Krizi)" adlı şarkıyı seslendirmeyi tercih etti.
Lovato'nun kalp hastalıklarıyla ilgili etkinlikte bu şarkıyı seçmesi, sosyal medyada tepkilere yol açtı.
Hindistan'da polis, gözaltına aldığı 4 kişiye yolda kalan ekip aracını ittirdi
Hindistan'ın Bihar eyaletinde polis, 4 kişiyi alkollü oldukları gerekçesiyle gözaltına aldı.
Gözaltına alınanların da bulunduğu polis aracı, yakıtının bitince yolda kaldı. Aracı kenara çekmek isteyen polisler, çareyi arabayı ittirmekte buldu.
Bellerine ip bağlanarak kaçmaları önlenen 4 kişi, polis gözetiminde aracı yaklaşık 500 metre boyunca iterek yol kenarına çekti.
California'da evsiz adamın uçak keyfi
ABD'nin California eyaletinde 50 yaşındaki evsiz adamın kaçırdığı küçük uçakla gezmesi de şubatın ilginç olayları arasında yer aldı.
Gezdikten sonra plaja inen adam, kuma saplanan uçağı terk etti ancak daha sonra bölge polisi tarafından yakalandı.
Küçük uçağı kaçırmakla suçlanan 50 yaşındaki zanlının, "havaalanındaki güvenlik ihmalini göstermek için" uçağı kaçırdığını söylediği kaydedildi.
Adamın, uçağa Palo Alto bölgesindeki havaalanını çevreleyen çitlerdeki boşluktan girerek ulaştığı öne sürüldü.
San Mateo polisinin açıklamasına iliştirilen fotoğrafta uçağın, pervanesi kuma saplanmış şekilde deniz kenarında durduğu görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.