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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Yaşam

Bingöl'de halaya koronavirüs ayarı

Bingöl'de tarla ve bahçelerde çalışmaya giden vatandaşlar sosyal mesafeyi çubuklarla ayarlayıp, halay çekti.

Abdullah Çelik   | 07.04.2020
Bingöl'de halaya koronavirüs ayarı

Bingöl

Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler sürüyor.

Bingöl'de, tarımsal üretimin sürmesine katkıda bulunmak için bahçe ve tarlalarında budama ve temizlik çalışması yapan köylüler, verdikleri molada uzun çubuklarla sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

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