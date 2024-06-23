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Yaşam

Bingöl'de birbirine dolanan iki yılanın "dansı" görüntülendi

Bingöl'de iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Rıdvan Korkulutaş  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Bingöl'de birbirine dolanan iki yılanın "dansı" görüntülendi

Bingöl

Besicilik yapan Yunus Çaka, merkeze bağlı Topalan köyündeki bahçesinde iki yılan gördü.

Çaka, yılanların birbirine dolanarak dans eder gibi yaptığı hareketleri cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

Yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

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