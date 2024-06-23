Bingöl'de birbirine dolanan iki yılanın "dansı" görüntülendi
Bingöl'de iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bingöl
Besicilik yapan Yunus Çaka, merkeze bağlı Topalan köyündeki bahçesinde iki yılan gördü.
Çaka, yılanların birbirine dolanarak dans eder gibi yaptığı hareketleri cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.
Yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.