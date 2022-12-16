Dolar
18.65
Euro
19.80
Altın
1,777.40
ETH/USDT
1,212.80
BTC/USDT
17,047.00
BIST 100
5,204.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bilecik'teki barınakta iyileştirilen sahipsiz hayvanlar eğitim verilmeden doğaya bırakılmıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurulan hayvan hastanesinde rehabilite edilerek eğitim verilen sahipsiz hayvanlardan bazıları doğal ortamına bırakılıyor, kimileri ise sahiplendiriliyor.

Muhsin Arslan   | 16.12.2022
Bilecik'teki barınakta iyileştirilen sahipsiz hayvanlar eğitim verilmeden doğaya bırakılmıyor Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Osmaneli Belediyesince 3 bin metrekare alanda inşa edilen hayvan barınağı, iş adamı Doğan Zaimoğlu'nun destekleriyle büyütülerek 8 ay önce hayvan hastanesine dönüştürüldü.

Tesise getirilen sahipsiz hayvanlar sağlıklaştırma, kısırlaştırma ve eğitimlerinin ardından Osmaneli Hayvanları Koruma Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği, sosyal medya, görsel yayın ve belediyenin web sitesi aracılığıyla sahiplendiriliyor ya da doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Son teknolojik cihazlarla tüm tıbbi müdahalelerin yapılabildiği, "hayvan oteli" olarak da hizmet veren barınakta bugüne kadar 2 bin sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı, 500 köpek sahiplendirildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, yaklaşık 40 bin metrekare alanda barınak, hayvan hastanesi ve hayvan oteli niteliğiyle faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Merkezin imkanlarını geliştirebilmek için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi ve iş adamı Zaimoğlu'nun katkılarıyla 7 milyon lira bütçeli laboratuvar kuracaklarını belirten Şahin, "Bunlar tamamlandığında laboratuvar araştırmaları da gerçekleştirilecek. Hem insan sağlığı hem hayvan sağlığı açısından hem de hayvanlarımızın korunması anlamında güzel bir alan inşa ediyoruz. Burada sadece sokak hayvanları değil özellikle çevremizde büyük ve küçükbaş hayvan yani yöredeki hayvan cinslerinin geliştirilmesi yönünde de ayrı tesislerimiz olacak." dedi.

"Belediyelerimiz barınaklarda muhakkak hayvan eğitmenleri bulundurmalı"

Belediye Sağlık İşleri Müdürü ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Abdullah Tetik de sadece ilçeye yönelik değil, Bilecik'e ve bölge illerine hizmet eden bir tesis kurduklarını dile getirdi.

Sahipsiz hayvanların bakım ve tedavilerinin yapılması için rehabilitasyon merkezinin kapasitesini artırdıklarını, hayvan hastanesiyle tam donanımlı müdahale edebilecek konuma geldiklerini anlatan Tetik, "Merkezimize sokak hayvanlarımızla ilgili gelen şikayetlerin ardından ilk etapta özenle belediye sokak hayvanları ekibi tarafından şikayet mahallinden alınarak, hastanemizde müdahalesi yapılıyor. Tedavilerinden sonra kısırlaştırma ve sağlıklaştırma, sahiplendirme çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.

Tetik, köylerdeki sahipsiz hayvanlara da ulaşabilmek için İl Özel İdaresi ile protokol imzaladıklarını, bu sayede çalışma alanlarını genişlettiklerini aktardı.

Hayvanları sahiplendirmeden ya da doğal yaşam alanlarına bırakmadan önce eğittiklerini vurgulayan Tetik, şu ifadeleri kullandı:

"Ruh sağlığı yerinde olan hayvanları geri bırakmaktayız. Ruh sağlığı yerinde olmayan hayvanları eğitim alanımızda eğittikten sonra eğitilmiş bir şekilde aldığımız bölgeye geri bırakarak, o bölgenin daha güvenli olmasını sağlayan bir çalışma içindeyiz. Belediyelerimiz barınaklarda muhakkak hayvan eğitmenleri bulundurmalılar. Hayvan eğitmenleri, ruh sağlığı bozuk hayvanların ruh sağlığını düzeltip bulundukları bölgeye bırakılmalarını sağlamaktadırlar. Bu da olası ısırık vakalarına, olası kuduz vakalarına, olası saldırı sonucu yaralanma vakalarına veya trafik kazası sonucu yaralanan hayvanlar bakımından önlemlerin alınma noktasında önem arz etmektedir."

Abdullah Tetik, saldırgan köpeklerin, barınakta sokak hayvanı eğitmenlerince ruh sağlığının düzeltildiğini vurgulayarak, "Onları toplum içinde gezdirerek, saldırgan köpeklerin arasında dolaştırıp davranışsal özellikleri göstererek eğitmekteyiz. Eğitildikten sonra ruh sağlığı düzgünleşen, davranış bozukluğu giderilen hayvan tekrar alındığı bölgeye bırakılmakta veya sahiplendirilmekte." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: (Diyarbakır'daki terör saldırısı) Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve buraya bıraktığını kabul etti
Ankara'da jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 241 kişiyi yakaladı
Milli Savunma Bakanlığından terörle mücadelede kararlılık mesajı

Benzer haberler

Bilecik'teki barınakta iyileştirilen sahipsiz hayvanlar eğitim verilmeden doğaya bırakılmıyor

Bilecik'teki barınakta iyileştirilen sahipsiz hayvanlar eğitim verilmeden doğaya bırakılmıyor

Avustralya'da geliştirilen Alzheimer tedavisinin klinik deneyleri başladı

Tarihi Lefke bezi ve mumu yeni ürün yelpazesi ile Avrupa'ya ihraç ediliyor

Milli atletler Ünalan ve Arı uluslararası başarılarına yenilerini eklemek istiyor

Milli atletler Ünalan ve Arı uluslararası başarılarına yenilerini eklemek istiyor
Bebek arabasında yanan Ahmet zor günleri atlatıp okullu oldu

Bebek arabasında yanan Ahmet zor günleri atlatıp okullu oldu
Siirt'te çöp konteynerinde bulunan yavru köpeklere rehabilitasyon merkezinde bakılıyor

Siirt'te çöp konteynerinde bulunan yavru köpeklere rehabilitasyon merkezinde bakılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet