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Yaşam

Beyşehir Gölü'nde balıkçı tekneleriyle gezilen nilüferler için tekne turları düzenleniyor

Beyşehir Gölü sığ kıyılarındaki güzelliğiyle ziyaretçi çeken nilüferler için düzenlenen tekne turlarına ilgi arttı.

Abdullah Doğan  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Beyşehir Gölü'nde balıkçı tekneleriyle gezilen nilüferler için tekne turları düzenleniyor Fotoğraf: Seyit Konyalı/AA

Konya

İlkbaharda açmaya başlayan nilüferler, temmuz ayı ortalarında olgun haline ulaşıyor. Güneşle açan nilüferler, günün en sıcak saatlerinde suyun altına gizlenerek kapanıyor.

Yöre halkının "nilüfer bahçesi" adını verdiği Çiftlik Mahallesi kıyısında sazlıklar arasında yayılan alana gösterilen ilgi de her yıl artarak sürüyor.

Bölgeye gezi düzenleyen balıkçı ve gezi tekneleri, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının taleplerine cevap vermeye çalışıyor.

Nilüferlere ilgi artınca kooperatif kurdular

Nilüfer Turizm Kooperatifi yöneticisi İbrahim Erdoğan, AA muhabirine, kıyılardan itibaren nilüfer topluluğunun 7 kilometre uzunluktaki alanda yer aldığını söyledi.

Nilüferlerin, 1,5 metre sığ derinlikteki alanda açtığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Balıkçılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Geçen yıl ilk faaliyetlerimize başladık. Balıkçı tekneleriyle balıktan geldikten sonra misafirlerimizi buraya tanıtım amaçlı getiriyorduk. Baktık ki ilgi arttı. Burası, Beyşehir'in cazibe ve doğal mekanlarından olmaya başladı. Gezi tekneleri aldık. Buradaki arkadaşlarla Nilüfer Turizm Kooperatifini kurduk. Misafirlerimizi gezdirmeye başladık. Burası gelin-damat çekimleri, fotoğrafçılık ve belgesel yapımlarına da ev sahipliği yapıyor. Bu bahçe çok güzel görseller veriyor. Beyaz çiçeklerin açtığı mayıs, haziran ve temmuz ayında güzelliği artıyor. Yakın ve çevre illerden ziyaretçiler geliyor. Yurt dışından da İsrail, Almanya ve Rusya'dan misafirlerimiz geldi. Buraya hayran kaldılar."

Bölgeye gelen ziyaretçiler de gördükleri manzaradan çok etkilendiklerini ifade etti.

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