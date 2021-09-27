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Yaşam

Beyaz gelinliğini giyen Munzur Dağı zirvesinde görsel şölen

Erzincan-Tunceli sınırında bulunan 3 bin 449 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karı ve sis ile ayrı bir güzelliğe büründü.

Yakup Bakar   | 27.09.2021
Beyaz gelinliğini giyen Munzur Dağı zirvesinde görsel şölen Fotoğraf: Yakup Bakar / AA

Erzincan

Erzincan'ın en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın ardından 2. sırada yer alan Munzur Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karı ile beyaz gelinliğini giydi.

Yılın büyük bir bölümünü karla kaplı olarak geçiren, dağlar ve platolar ile kaplı zirve, beyaz örtünün yanı sıra kısmen sis ve bulutla kaplanan görüntüsüyle doyumsuz manzaralar ortaya koydu.

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