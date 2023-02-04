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Yaşam

Beslediği yüzlerce güvercinin her birini isimleriyle tanıyor

34 yıldır güvercin besleyen İlhami Fidanboy, evladı gibi gördüğü yaklaşık 750 kuşunu koyduğu isimlerle tanıyor.

Esra Ağaçyetiştiren   | 04.02.2023
Beslediği yüzlerce güvercinin her birini isimleriyle tanıyor Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

Ankara Efsane Güvercin Sevenler Derneğinin başkanlığını da yapan Fidanboy, Ulus'taki Saman Pazarı'nda uzun yıllar dikiş, nakış makinelerinin tamirini yaparken dedesiyle beraber başladığı güvercin besleme hobisini 34 yıldır sürdürüyor.

Fidanboy, derneğin terasında beslediği yaklaşık 750 güvercinin bileklerine telefonunun kayıtlı olduğu bilezik taktığını ve böylece kaybolduklarında bulunabildiğini aktardı.

Kuşlarına, "pakize, şımarık, çılgınlar, atomlar, güneşin çocukları" gibi isimler koyan Fidanboy, beslediği güvercinleri isimleriyle tanıyor.

Beyaz güvercin gibi bazılarının çok değerli kuşlar olduğunu söyleyen Fidanboy, "Özellikle iki, üç tanesinin maddi değerden çok manevi değeri var. Ne kadar ücret verirlerse versinler o kuşlar evladım gibi." dedi.

"Taklacı kuş"un kitabını yazacaklar

Fidanboy, büyük bir sevgiyle beslediği güvercinleriyle, çeşitli ülkelerde yayınlanan bazı belgesellere de konu olduğunu anlattı.

Avrupa'daki hayvan haklarıyla ilgilenen arkadaşlarıyla "taklacı kuş" olarak bilinen oyun kuşunun kitabını yazacaklarını dile getiren Fidanboy, "Dünya literatürüne gireceğiz, burada kelebek, posta güvercini gibi her türe ait cins kuşlar bulunacak." dedi.

Japonya'da, kanser hastalarına güvercin beslemenin ilaç gibi geldiğine ilişkin bir araştırma yapıldığına dikkat çeken Fidanboy, kuş beslemenin ruh sağlığına iyi geldiğine yönelik bilgilerin de olduğunu kaydetti.

Kuş beslemenin yaygınlaşan bir hobi olduğunu, çeşitli mesleklerden insanın kuş beslemeye başladığını söyleyen Fidanboy, "Güvercinlerle vakit geçirmenin terapi etkisi var. Aileler çocuklarını kuş sevgisinden mahrum etmemeli." dedi.

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