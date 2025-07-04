Dolar
39.87
Euro
46.99
Altın
3,327.92
ETH/USDT
2,583.50
BTC/USDT
109,595.00
BIST 100
10,228.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze belgeselinin yapımcısı, BBC'yi kendisini susturmaya çalışmakla suçladı

Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan ve İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayınlamaktan vazgeçtiği belgeselin baş yapımcısı Ben de Pear, kurumu kendisini ve ekibini susturmaya çalışmakla suçladı.

Zuhal Demirci  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Gazze belgeselinin yapımcısı, BBC'yi kendisini susturmaya çalışmakla suçladı

Londra

BBC için "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgeseli hazırlayan "Basement Films" adlı yapım şirketinin kurucusu ve eski Channel 4 Haberler Editörü De Pear, kurumun kendisini ve ekibini susturmak amacıyla "çifte gizlilik maddesi" içeren sözleşmeyi dayatmaya çalıştığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ben de Pear, LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda, "BBC yöneticilerinin bana defalarca imzalatmaya çalıştığı çifte gizlilik maddesine karşı çıktım ve imzalamayı reddettim." ifadesini kullandı.

BBC Genel Müdürü Tim Davie'yi de eleştiren baş yapımcı De Pear, tüm kararların gazeteciler yerine Davie tarafından alındığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"O sadece bir halkla ilişkiler çalışanı. Açıkçası kendisinin veremeyeceği editöryal kararlar alıyor. BBC'nin birincil amacı televizyon haberleri ve güncel olaylardır ve eğer bu konuda başarısız oluyorsa, hangi diziyi yaptığı ya da hangi spor dalına yer verdiği önemli değil. Bir kurum olarak başarısız oluyor ve eğer bu konuda başarısız oluyorsa o zaman yeni bir yönetime ihtiyacı var."

BBC ise suçlamalara doğrudan yanıt vermezken, kurum kaynakları, yapım şirketinden sadece standart bir tanıtım izni maddesini imzalamasının istendiğini savundu.

BBC, belgeselin yayınını iptal etmişti

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgeselin "tarafsızlık ilkesiyle ilgili endişeler" nedeniyle yayınını iptal ettiğini duyurmuştu.

BBC'nin belgeseli yayımlamayı reddetmesi üzerine Channel 4 kanalı belgeseli ekrana taşımıştı.

BBC, geçen şubatta, Gazze'de savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlatan, "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" belgeselini yayınladığı için de özür dilemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den bazı orman yangınlarını PKK'ya bağlı bir grubun üstlendiği iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Bakan Yumaklı: Son bir haftada 624 yangından 621'i kontrol altına alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 14 soruda İklim Kanunu'nu anlattı
Samsun'da hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Benzer haberler

Gazze belgeselinin yapımcısı, BBC'yi kendisini susturmaya çalışmakla suçladı

Gazze belgeselinin yapımcısı, BBC'yi kendisini susturmaya çalışmakla suçladı

Filistin destekçilerinin iki İngiliz askeri uçağını boyadığı olayda yaklaşık 7 milyon sterlin hasar oluştu

Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den "ABD paralı askerleri 550 Gazzeliyi öldürdü" paylaşımı

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de hayatta kalmayı sağlayan son can damarları kesilmek üzere

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de hayatta kalmayı sağlayan son can damarları kesilmek üzere
İngiltere'de ünlü isimler, İsrail yanlısı BBC yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını istedi

İngiltere'de ünlü isimler, İsrail yanlısı BBC yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını istedi
İsrail basınında, Gazze'de yeni ateşkes teklifinin detayları tartışılıyor

İsrail basınında, Gazze'de yeni ateşkes teklifinin detayları tartışılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet