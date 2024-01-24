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Yaşam

Bayburt'ta şantiye bekçisi yanına gelen tilkiyi bir aydır besliyor

Bayburt'ta bir inşaat firmasına ait şantiyede bekçilik yapan Halit Budak, bir aydır yanına gelen tilkiyi besliyor.

Beşir Kelleci  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Bayburt'ta şantiye bekçisi yanına gelen tilkiyi bir aydır besliyor Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Kentte etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı kırsalda beslenemeyen yaban hayvanları, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor.

Bayburt-Çaykara yolu üzerindeki inşaat şantiyesinde bekçilik yapan Halit Budak, bir tilkinin çevrede yiyecek aradığını fark etti.

Budak'ın karnını doyurduğu tilki, bir aydır şantiyenin müdavimi oldu.

Hemen hemen her gün geç saatlerde bekçi kulübesi önüne gelen tilki, Budak'ın verdiği yiyeceklerin bir kısmıyla beslenip bir kısmını da dağlık alana taşıyor.

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