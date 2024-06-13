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Yaşam

Batman'da görevli öğretmen öğrencileriyle Gazze'de yaşananları "su baskısı"yla zemine yansıttı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda görev yapan Recep Bingöl, öğrencileriyle Gazze'de yaşananları "su baskısı"yla zemine yansıttı.

İbrahim Toprak  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Batman'da görevli öğretmen öğrencileriyle Gazze'de yaşananları "su baskısı"yla zemine yansıttı

Batman

Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda sınıf öğretmeniği yapan Recep Bingöl, eğitim verdiği öğrencilerin hayal gücünü geliştirmek ve hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli etkinlikler yaparak sosyal medyadan paylaşıyor.

Bingöl, yaptığı açıklamada, merak ettikleri yerleri sorduğu öğrencilerinden Paris, Kapadokya, Gazze ve Kahire gibi yanıtlar aldığını belirtti.

Bunun üzerine öğrencilerinin Eyfel Kulesi, peri bacaları ve piramitlerin silüetlerinin çıkacağı şekilde hazırlayan ve onları ıslatan Bingöl, Gazze'yi de üzerine bomba yağan çocuk ve oyuncaklarla anlattı.

Bingöl, öğrencileriyle yaptıkları etkinliğin görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntü, çok sayıda beğeni aldı.

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