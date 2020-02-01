Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,586.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Başkentteki kafe işletmecisi bir günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışladı

Başkentte kafe işletmeciliği yapan Akgeyik, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bir günlük kazancını AFAD aracılığıyla bölgedeki depremzedelere gönderdi.

01.02.2020
Başkentteki kafe işletmecisi bir günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışladı Fotoğraf: Güven Yılmaz / AA

Başkentte kafe işletmeciliği yapan Muzaffer Mehmet Akgeyik, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bir günlük kazancını AFAD aracılığıyla bölgedeki depremzedelere gönderdi. 

Akgeyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işlettiği kafenin bir günlük kazancını depremzedelere göndermeye karar verdiğini belirterek, "Böyle günlerde birlik olup depremden etkilenenlere destek vermemiz lazım." dedi.

Müşterilerinin bu kararı memnuniyetle karşıladığını ifade eden Akgeyik, şahsi olarak katkı sağlamak isteyenlerin de bağışlarını dahil ettiğini belirtti.

Akgeyik, bölgeye yardım göndermek isteyenler için açılan AFAD hesabına parayı yatırdıklarını söyledi.

Depremzedelerin bölgedeki soğuk hava koşullarıyla mücadele etmek durumunda kaldığına işaret eden Akgeyik, mağdur vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Başkentteki kafe işletmecisi bir günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışladı

Başkentteki kafe işletmecisi bir günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışladı

Enkazdan 28 saat sonra çıkarılan depremzede için seferber olmuşlar

Depremzedelerin küçükbaş hayvanları İzmirli kardeşlerinden

Kumbarasındaki parayı Elazığ'daki depremzedelere bağışladı

Kumbarasındaki parayı Elazığ'daki depremzedelere bağışladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cedi Osman'a teşekkür

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cedi Osman'a teşekkür
İçişleri Bakanı Soylu: Enkaz altından 45 vatandaş kurtarıldı

İçişleri Bakanı Soylu: Enkaz altından 45 vatandaş kurtarıldı