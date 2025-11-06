Dolar
logo
Yaşam

Başkentte "Peynir ve Kahvaltı Festivali" başladı

Başkentte, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kahvaltı ürünlerinin tanıtıldığı "Peynir ve Kahvaltı Festivali" başladı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Başkentte "Peynir ve Kahvaltı Festivali" başladı Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Etimesgut'taki Kent Konseyi otopark alanında düzenlenen festivalde, kahvaltı ürünleri ve yöresel peynirler tanıtıldı.

Festivalde, beyaz peynir, çeçil, tulum ve kaşar peynirleri, Erzurum pestili, Aydın inciri, yöresel süt ürünleri, bal, sucuk ve zeytin çeşitleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Festival kapsamında, vatandaşlara peynir eritmesi ve 1 ton sucuk dağıtıldı.

Organizasyon temsilcisi Bora Çınarbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin 10 gün süreceğini söyledi.

Festivalde çoğunlukla doğu yöresine ait ürünlerin yer aldığını belirten Çınarbay, "Tereyağlarımız özel yapılmaktadır. Yüzde 100 saf tereyağı olarak geçiyor. Vatandaşlarımız özellikle bu tereyağını istiyor. Bunları getiriyoruz. Antep baklavasından, Hatay baharatlarından, Konya tahin helvasından, Bitlis ballarından geniş bir yelpazeyi burada sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığınca denetlendiğini aktaran Çınarbay, alışveriş yapmasalar bile vatandaşları buradaki çeşitliliği görmeye davet etti.

Festivalde vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlenceli anlar da yaşadı.

Festival, 16 Kasım'da sona erecek.

