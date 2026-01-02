Dolar
43.03
Euro
50.53
Altın
4,385.28
ETH/USDT
3,018.60
BTC/USDT
88,920.00
BIST 100
11,364.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için RAMS Park'ta düzenlenen törene katılıyor.
logo
Yaşam

Başkentin simgelerinden Kuğulu Park'taki havuzun yüzeyi buz tuttu

Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düşerken kentin simge noktalarından Kuğulu Park'ta bulunan kuğuların yaşadığı havuzun yüzeyi dondu.

Semih Erdoğdu  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Başkentin simgelerinden Kuğulu Park'taki havuzun yüzeyi buz tuttu Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Havuzdaki fıskiyelerin çevresinde buz kalıpları oluşurken kuğular ve ördeklerin yaşam alanının daralması dikkati çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buz tabakalarının üzerinde dolaşan kuğular ve ördekler, kartpostallık kış manzarası oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre soğuk hava dalgasının gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1644 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Küçükçekmece'de metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
İstanbul'da yeni yılın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik sakin
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Başkentin simgelerinden Kuğulu Park'taki havuzun yüzeyi buz tuttu

Başkentin simgelerinden Kuğulu Park'taki havuzun yüzeyi buz tuttu

Türkiye'de yeni yıl kutlamaları

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet