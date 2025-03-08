Başkent sokaklarında "trafik güvenliği" onlardan soruluyor
Ankara'da görevli 291 kadın trafik polisi, kentin trafik düzenini sağlamak için özveriyle çalışıyor.
Ankara
Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde çalışan polis memurları Bahar Geçer ve Sevcan Arslan da kentte mesai yapan diğer kadın meslektaşları gibi görevlerini büyük bir titizlikle sürdürüyor.
Geçer ve Arslan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla polislik mesleğinde kadın olmanın olumlu ve zor yanlarını, AA muhabirine anlattı.
Polis memuru Bahar Geçer, 6 ay önce trafik polisi olarak göreve başladığını belirterek, özellikle trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde görev aldığını söyledi.
Mesleğini severek yaptığını ifade eden Geçer, "Sokaklarda çalışırken insanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Özellikle bir kadın olarak hemcinslerimden de çok güzel tepkiler geliyor. 'İyi ki siz geldiniz, iyi ki buradasınız, iyi ki trafik polisisiniz' deniliyor ve bu beni çok onurlandırıyor." dedi.
Geçer, insanlara yardımcı olmaktan gurur duyduğunu aktararak, şöyle devam etti:
"İnsanlara ulaşımda kolaylık sağlamak benim için onur verici. Kar, kış demeden bütün zorluklara rağmen her zaman görevimizin başındayız ve gururla görevimizi yapıyoruz. Mesleğe yeni başlayacak olan hemcinslerimin bu üniformayı taşımalarından çok onur duyarım. Kadın personel sayısının artmasından da çok memnunum. Tüm kadın personelin kadınlar gününü kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum."
"Başarılıyız, başarılı olmaya da devam edeceğiz"
Ankara Güvenpark çevresinde görev yapan polis memuru Sevcan Arslan da 6 ay önce başladığı mesleğinin kendisine çok şey kattığını anlattı.
Görev sırasında bazen zorluklarla karşılaşsalar da üstesinden geldiklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:
"Görev esnasında zorluklarla karşılaştığımız zamanlar oluyor. Bunların da üstesinden geliyoruz. Bu şanlı üniformayı taşımanın çok ayrı bir gururu var. Bir kadın olarak kendimizi, başarılarımızı gösterebildiğimiz için çok mutluyum. Biz kadınlar başarılıyız, başarılı olmaya da devam edeceğiz. Şehit ve gazilerimizi bu vesileyle bir kez daha buradan anmak istiyorum. Ayrıca tüm kadınların, meslektaşlarımın kadınlar gününü de kutluyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.