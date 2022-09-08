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Yaşam

Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi için çalışmalar sürüyor

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesi için çalışmalar devam ediyor.

Ekber Türkoğlu   | 08.09.2022
Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi için çalışmalar sürüyor Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor.

Milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerin ilgisini çeken mağara, keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyor.

Özellikle yurt içinden çok sayıda kişinin ziyaret ettiği mağarada ender rastlanan soğan sarkıtları ve çeşitli oluşumlar bulunuyor.

"Havuzlu", "büyük damlataşlar", "çamurlu", "fosil", "yarasalı", "çöküntü", "sütunlar", "mantarlı" ve "yeni" ismini taşıyan salonları ziyarete açık olan mağara, astım hastaları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Ballıca Mağarası, ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 54 nem oranıyla da ilgi çekiyor.

"Dünya Miras Listesi Yolunda Ballıca Mağarası Projesi" adı altında 2017'de başlatılan çalışmalar, mağaranın 2019 yılında "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi"ne alınmasının ardından hızlandırıldı.

Tokat Valiliği, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Ballıca Mağarası'nı ziyarete gelenlerin konaklayabileceği doğaya uygun evler yapılıyor.

Ayrıca bölgede kafe ve restoran ile çocuk parkının yapımı sürüyor. Mağara çevresinin düzenlenmesi ve alternatif yürüyüş yollarının yapımı için de çalışma yürütülüyor.

Çalışmalar sona ermek üzere

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, çalışmalar kapsamında kapatılan Ballıca Mağarası'nın bir süre önce tekrar ziyarete açıldığını söyledi.

Turistlerin mağaraya ilgi gösterdiğini belirten Hatipoğlu, "14 bungalov ev pansiyon yapılıyor. Ayrıca teşhir ve satış mekanları iyileştirildi. Kafeterya büyütüldü. İnşaat çalışmaları bitmek üzere." dedi.

Sezonu tamamen ıskalamama adına mağaraya giriş kısmını aktif hale getirdiklerini anlatan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Mağaraya girişler şu an mümkün. Çok yakın zamanda teşhir ve satış alanları, kafeteryamız hizmete girmiş olacak. Tokat turizmi için apayrı konumu olan Ballıca Mağarası'nı Türk turizminin hizmetine açmış olacağız. Mağaramızı özellikle hafta sonları 2 ila 3 bin kişi ziyaret ediyor. Hafta içi de turlarla devam eden ziyaretçi yoğunlumuz var."

Ziyaretçilerden Arzu Özensen ise mağarayı büyüleyici bulduğunu vurgulayarak, "Daha önce de mağaralar gezdim ama burası büyüleyici bir yer. Ballıca Mağarası'na ilk defa geliyorum. Gerçekten muazzam bir yer." ifadesini kullandı.

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