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Yaşam

Balıkesirli Ali Usta 44 yıldır yetiştirdiği otlardan el süpürgesi üretiyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Ali Uyar, 44 yıldır süpürge otunun ekiminden hasadına kadar eşiyle çalışarak geleneksel yöntemle el süpürgesi üretiyor.

Murat Seyman  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Balıkesirli Ali Usta 44 yıldır yetiştirdiği otlardan el süpürgesi üretiyor Fotoğraf: Murat Seyman/AA

Balikesir

Mesleği dedesinden öğrenen 66 yaşında Uyar, kırsal Emendere Mahallesi'nde süpürge otlarını eşiyle hasat ediyor, kurutuyor ve geleneksel yöntemlerle sıkıştırarak el süpürgesi haline getiriyor.

Uyar, AA muhabirine, yaklaşık 30 dönüm arazisinde yetiştirdiği otları süpürgeye dönüştürmenin meşakkatli bir iş olduğunu söyledi.

Adını taşıdığı, Ali Çavuş lakabıyla bilinen dedesinin bölgenin ilk el süpürgesi üreticilerinden olduğunu belirten Uyar, şöyle devam etti:

"Önceden pazarlara çıkıyordum, gidip Bigadiç'te süpürge satıyordum. Şimdi herkes bizi tanıyor artık evde satıyorum. Toptan alanlar, Sındırgı'da pazarda satacak olanlar da geliyorlar ama benim esas kazancım takastır. Zeytinliova'ya, Saruhanlı'ya gidiyorum, zeytinle ve özellikle yağla takas ediyorum. Ne kadar yapılır bu iş? Elin ayağın tutana kadar, yatağa düşene kadar. Hemen hemen her zaman yaparım, bu işi seviyorum. Şimdi mesela bu sene 30 dönüme ektik, bundan tahminen 2 bin süpürge çıkar."

Uyar, geleneksel yöntemle ürettiği el süpürgesinde kaliteden vazgeçmediğini dile getirdi.

Kendisinin kullanabileceği özelliklerde, sağlamlıkta olmasına özen gösterdiğini anlatan Uyar, "Gündüz tarlaya gidip çalışsam bile akşam namazdan sonra evimde ister kitap okuyorum ister televizyonu açıyorum, süpürge yapıyorum. Bu işi hakikaten seviyorum, zaten bir işi sevmezsen olmaz." dedi.

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