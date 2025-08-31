Balıkçılar gece yarısı "vira bismillah" diyecek
Çanakkaleli ve İzmirli balıkçılar yaklaşık 5 ay süren aranın ardından gece yarısından itibaren "vira bismillah" diyerek denize açılacak.
Çanakkale/İzmir
Çanakkale'deki Kemer köyü balıkçı barınağında, 2025-2026 su ürünleri av sezonu açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, hayvansal ihracat yapılan en önemli alanların başında balıkçılığın geldiğini söyledi.
Balıkçıların rızkını denizde aradığını vurgulayan Toraman, sözlerine şöyle devam etti:
"Denize iyi bakacağız ki o da bize iyi baksın. Bolluk ve bereket olsun, gelirimiz artsın. Onun için bu rızık kapısına gözümüz gibi bakmamız ve korumamız gerekiyor. Çanakkale'deki balıkçılarımızdan ziyadesiyle memnunuz. Büyük ölçüde kurallara riayet edildiğini büyük bir memnuniyetle dinliyoruz. Bu inşallah örnek davranışınız bütün Türkiye'ye yayılır ve bu rızık kapısını korumak için gösterdiğiniz hassasiyet diğer yerlere de yayılır. Aksi takdirde eğer kurallara uymazsak verimsiz yıllar bizi bekliyor. Onun için koruyalım ve istifade edelim."
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de balıkçılığın, avcılık ve toplayıcılıkla insanlık tarihinin en eski mesleği olduğunu ifade etti.
Verimli bir sezon dileyen Gider, "Çanakkale balıkçıları, kurallara en çok uyanlardandır. Hele hele 671 kilometre sahil şeridine sahip bir ilde bu meslek birinci meslek olmakla birlikte en dikkatli kontrol edilmesi gereken meslektir diye düşünüyorum. Bu sezon da bol ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da balıkçılığın Çanakkale kültüründeki önemine değinerek, bu alana, üniversitede açılan bölümlerle gerekli desteği verdiklerini kaydetti.
"Bakanlığımızın koyduğu kurallar, denizlerimizin sürdürülebilirliği için hayati önem taşımaktadır"
İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ise Çanakkale'de 871 balıkçı gemisi ve 6 bin 700 ruhsatlı balıkçının bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"1 Eylül itibarıyla sona eren av yasağıyla birlikte yeni sezona başlıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bakanlığımızın koyduğu kurallar, denizlerimizin sürdürülebilirliği için hayati önem taşımaktadır. Bu kuralların en büyük destekçisi yine siz değerli balıkçılarımızsınız. Bilimsel veriler ve çalışmalar bu sezonun bereketli geçeceğini gösteriyor ancak bereketin devamı, kurallara ve doğaya olan saygımızla mümkündür. Balık sadece bir geçim kaynağı değil, sofralarımıza sağlık, çocuklarımıza umut demektir aynı zamanda. Hep birlikte denizlerimizi koruyarak geleceğimizi korumuş olacağız."
Çanakkale ve Tekirdağ Deniz Ürünleri Üretici Birliği Başkanı Naci Karabiber de devletin balıkçılara verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Bu gece yola çıkacak olan teknelerin Ege, Karadeniz ve kendi bölgelerinde avcılık yapacağını anlatan Karabiber, "Devletimize hem ihracat hem gelir anlamında ciddi katkılar sağlıyoruz. Görünüşte belki balıkçı olarak görünüyoruz ortaya çıkardığımız ticari hacim göründüğümüzden çok daha fazla. Yavru balık avlamayacağız, avlanmasına göz yummayacağız. Denizleri kirletmeyeceğiz, kirletilmesine göz yummayacağız." dedi.
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek yeni av sezonunun açılışı gerçekleştirildi.
Vali Toraman, barınakta son hazırlıklarını yapan balıkçılara sezonun hayırlı geçmesi temennisinde bulunarak, onlarla ağ ördü.
Toraman ve beraberindekiler, daha sonra gırgır teknesine binerek, kısa bir sefer gerçekleştirdi.
Kaptandan bu gece yapacakları sefere ilişkin bilgi alan Toraman, teknedeki telsizden konuşma yaparak tüm balıkçılara güzel bir sezon geçirmelerini diledi.
İzmirli balıkçılar gece yarısı "vira bismillah" diyecek
Eski Foça Balıkçı Barınağı'nda 2025-2026 Av Sezonu açılış programı düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İzmir Vali Yardımcısı Gökay Özkan, yeni sezonun tüm balıkçılar için hayırlı olmasını dileyerek, denizlerin korunması gerektiğini vurguladı.
Denizlerde sürdürebilirliğin önemine dikkati çeken Özkan, "Denizlerimizi ve sularımızı kirlilikten, balıkçılarımızı da kaçak avcılıktan koruduğumuz zaman biz bu noktada çok yol alırız. Kıyı şeridimize ve bu imkanlarımıza rağmen avladığımız balıktan beklenen verimi alamıyoruz. Av kotalarına, sınırlamalara ve yasaklara uymak hem tüketici hem üretici hem de balıkçıları korumanın tek yoludur." diye konuştu.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Güneş ise Ege'nin balıkçılık açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu, sektörün hem istihdama hem de ihracata katkı sağladığını söyledi.
Güneş, 2024 verilerine göre Türkiye'de 933 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştiğini, bunun 356 bin tonunun avcılıkla elde edildiğini aktararak, şunları kaydetti:
"İhracatımız da dikkati çekici bir seviyeye ulaşarak 2 milyar doları aşmıştır. Sektörümüz doğrudan ve dolaylı olarak en az 250 bin vatandaşımıza istihdam imkanı sağlamaktadır. İzmir, su ürünleri üretiminde ülkemizin önde gelen illerindendir. Ege sularında sardalya, karides, kupez, kolyoz, tekir, barbun ve çupra gibi pek çok türün yoğun olarak avcılığı yapılmaktadır. Yetiştiricilikte de önemli bir merkez olan İzmir bu alandaki güçlü katkısıyla sektörümüze büyük bir destek vermektedir."
Güneş, su ürünlerinde planlı üretim modeliyle denizlerdeki kaynakların sürdürülebilirliğinin de güvence altına alındığını vurguladı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de kentin 629 kilometrelik kıyı şeridi ve 1770 balıkçı gemisiyle Türkiye'nin en önemli balıkçılık merkezlerinden biri olduğunu belirtti.
Şahin, sezonun sürdürülebilir avcılık anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gırgır ve trol ve avcılığı yapan gemiler 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece 'vira bismillah' diyerek denize açılacaklar. Sezonun tüm balıkçılarımıza kazasız, belasız ve bereketli geçmesini diliyorum." dedi.
Törenin ardından İlçe Müftüsü Mustafa Atilla dua etti, protokol üyeleri açıldıkları tekneyle denize çelenk ve levrek yavrusu bıraktı.
