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Yaşam

"Bakkal teyze" 22 yıldır işlettiği dükkanında değişen alışveriş kültürüne direniyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Emine Dışarı, doğup büyüdüğü mahallede 22 yıldır bakkal dükkanı işleterek ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Orhan Sağlam  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
"Bakkal teyze" 22 yıldır işlettiği dükkanında değişen alışveriş kültürüne direniyor Fotoğraf: Nevzat Umut Uzel/AA

Van

Alipaşa Mahallesi'nde 2002'de damadından devraldığı dükkanda bakkallık yapmaya başlayan Dışarı, aradan geçen zamana rağmen ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyor.

Mahallede "bakkal teyze" olarak tanınan 3 çocuk annesi Dışarı, sabah erken saatlerde açtığı 20 metrekarelik dükkanını temizleyip, ekmekleri dolaba yerleştirerek müşterilerini bekliyor.

Kurduğu ilişkiler ve yaptığı yardımlarla mahalle sakinlerinin sevgisini kazanan Dışarı, değişen alışveriş kültürüne ve açılan büyük marketlere rağmen işletmesini ayakta tutmaya çalışıyor.

Dükkanında gıda ürünlerinin yanı sıra küçük ev eşyası da satan Dışarı, AA muhabirine, işini severek yaptığını ve müşterilerini her zaman güler yüzle karşılamaya özen gösterdiğini söyledi.

Mahallede "bakkal teyze" olarak tanındığını anlatan Dışarı, "Her sabah dükkanımı açtığımda önce temizlik yapıyorum. Ekmekleri dolaba yerleştirdikten sonra çayımı demleyip, kahvaltımı yapıyorum. Mahallenin kadınları çoğu zaman burada toplanıyor ve çay ikram edip, sohbet ediyoruz. Doğup büyüdüğüm mahallede evlendim ve yılladır aynı yerde dükkanımı işletiyorum. Temizlik ve sobanın doldurulması konusunda çocuklarım ve eşim bana destek oluyor. Dükkanımın eksikleri olunca da akrabalarım yardım ediyor." diye konuştu.

"Gücüm yettiğince işimi yapmaya devam edeceğim"

Damadından devraldığı dükkanı yıllardır işlettiğini belirten Dışarı, "Dükkanımı bir gün bile açmadığım zaman komşu esnaf sıkıldıklarını söylüyorlar. Bakkal işletmek bana çok iyi geliyor. Eve gittiğim zaman sıkılıyorum. Mahalledeki müşterilerim balkonlarından sepetlerini indiriyorlar ve ben de onlara istedikleri malzemeleri gönderiyorum. Bu işi yapmaktan da yorulmuyorum. Gücüm yettiğince işimi yapmaya devam edeceğim." dedi.

Mahallede 2 yıldır esnaflık yapan Mehmet Karacan ise Emine Dışarı'nın cana yakınlığı ve güler yüzüyle herkesin takdirini kazandığını belirtti.

Komşusunun mahallenin sevilen simalarından olduğunu dile getiren Karacan, "Yakınlarımızda büyük marketler olmasına rağmen ihtiyaçlarımızın birçoğunu bakkaldan alıyoruz. Hem işletmesine katkı sağlıyoruz hem de nasihatlerini dinliyoruz. Bakkalın kapalı olduğunu gördüğümüz zaman hemen arayıp neden gelmediğini soruyoruz. Bu yaşına rağmen çok azimli. Sabah erkenden dükkanı açar ve müşterisini bekler. Tek başına işlettiği bakkalda ailesine ekonomik destek sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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