Dolar
33.93
Euro
37.78
Altın
2,508.75
ETH/USDT
2,583.80
BTC/USDT
59,290.00
BIST 100
10,045.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için cenaze töreni düzenleniyor Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Yaşam

Bakanlığın sağladığı destekle okuyan Siirtli öğrenci tıp fakültesine yerleşti

Siirt'te yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Mekin Ahı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sayesinde Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

Mehmet Niyazi Deniz  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Bakanlığın sağladığı destekle okuyan Siirtli öğrenci tıp fakültesine yerleşti

Siirt

Doğan Mahallesi TOKİ konutlarında oturan ve maddi durumu iyi olmayan üç çocuklu ailenin en küçüğü olan Ahı, 4 yıl önce Siirt Türk Telekom Fen Lisesini kazandığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden (Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması amacıyla yapılan nakdi ve psiko-sosyal destek) yararlanmak için başvurdu.

Bakanlığın sağladığı destek sayesinde fen lisesinde okuyan Ahı, girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmanın sevincini yaşadı.

Ahı, AA muhabirine, eğitim hayatı boyunca Bakanlığın desteğini her zaman gördüğünü söyledi.

Küçüklüğünden beri büyük hayali olan doktorluğa ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ahı, şöyle konuştu:

"Eğitim sürecimde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerini sürekli yanımda bulundu. Kurum müdürü ve personeller maddi ve manevi desteklerde bulundu. Hayalim olan mesleği gerçekleştirmek benim için büyük bir mutluluk. Ailemin ve devletimizin sürekli yanımda olması beni daha da güçlü kıldı, hedefime bağlanmamı sağladı. İyi bir cerrah olmak istiyorum. Annem bizi babasız büyüttü. Ağabeyim de desteklerden yararlanarak okudu ve avukat oldu. Okulu bitirdikten sonra cerrah olup Siirt'e hizmet etmeyi düşünüyorum."

Ağabeyi de hukuk fakültesinden mezun oldu

Ağabey Mehmet Kadir Ahı, kendisinin de Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanarak hukuk fakültesinden mezun olduğunu söyledi.

Desteklerinden dolayı kurum yetkililerine teşekkür eden Ahı, şöyle konuştu:

"Kardeşim gibi Bakanlığın sunduğu sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandım. 2018 yılında hukuk fakültesini kazandım. Mezun olduktan sonra stajımı tamamladım ve avukatlık ruhsatımı aldım. Bu sürede hakimlik savcılık sınavlarına hazırlanıyorum. Çalışarak devletimize hizmet etmeyi amaçlıyorum."

"Mekin'in tıp fakültesini kazanması bizi gururlandırdı"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar ve kurum personelleri de Ahı ailesini ziyaret ederek, Tıp Fakültesine yerleşen Mehmet Mekin Ahı'ya tablet bilgisayar hediye etti.

Sidar, aileyi desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, "Sosyal ve ekonomik desteklerimizden faydalanan Mekin'in tıp fakültesi kazanması bizi gururlandırdı. Diğer çocuklarımıza da ilham kaynağı olması açısından bunu çok anlamlı buluyoruz. Her daim çocuklarımızı desteklemeye ve onların yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.​​​​​​​

Siirt'te 1588 çocuğun Bakanlığın Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlandığını bildiren Sidar, Bakanlık tarafından yürütülen Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında da sosyal ve ekonomik hizmetlerden yararlanan çocuklara yönelik çeşitli projeler hazırladıklarını aktardı.

Sidar, "Dezavantajlı durumda olan bireylere, bizlerle iletişim kurmaları halinde desteklerimizle yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki eşyalar, ödenmeyen borç nedeniyle haczedildi
"Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği" iddiası yalanlandı
İSKİ su tasarrufu için perlatör dağıtımına başladı
Bursa'nın deniz ve göl plajları "yüzmeye elverişli" çıktı
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerine devam etti

Benzer haberler

Bakanlığın sağladığı destekle okuyan Siirtli öğrenci tıp fakültesine yerleşti

Bakanlığın sağladığı destekle okuyan Siirtli öğrenci tıp fakültesine yerleşti

Kütahya'da arkeoloji meraklıları kazılara gönüllü olarak katılabiliyor

Ümraniye'de 2 öğretmeni darbeden öğrenci yakını hakkında iddianame hazırlandı

Fahiş servis ücretleriyle karşılaşan velilere hukuki çözüm önerileri

Fahiş servis ücretleriyle karşılaşan velilere hukuki çözüm önerileri
PKK'lı teröristlerin 37 yıl önce gerçekleştirdiği Milan katliamının acısı dinmiyor

PKK'lı teröristlerin 37 yıl önce gerçekleştirdiği Milan katliamının acısı dinmiyor

Akdeniz Üniversitesinin kontenjanları yüzde 100 doldu

Akdeniz Üniversitesinin kontenjanları yüzde 100 doldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet