Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,931.30
BTC/USDT
87,510.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da “455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Yaşam

Bakan Göktaş'tan sokakta kalan vatandaşlar için 112'nin aranması çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sokakta yaşayan her bir vatandaşa ulaşmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, vatandaşlardan sokakta kalan bir vatandaşı gördüklerinde 112'ye ihbar etmeleri çağrısında bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Bakan Göktaş'tan sokakta kalan vatandaşlar için 112'nin aranması çağrısı

Ankara

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan sosyal devlet anlayışıyla her koşulda ihtiyaç sahibi herkesin yanında olduklarını belirtti.

Bakan Göktaş, soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde tek bir vatandaşın dahi sokakta kalmaması için tüm imkanlarla teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, 81 il valiliğine gönderdikleri genelgeyle valilikler, il müdürlükleri, sosyal hizmet ekipleri ve ilgili tüm birimleriyle sahada olduklarını kaydeden Göktaş, "Sokakta yaşayan her bir vatandaşımıza ulaşmak için 365 gün, eş zamanlı ve koordineli bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayraktar: Bu büyük asrın inşasını ancak Gabar'ı kurtarıp dağların altından o petrolü çıkarabilecek bir iktidar yapardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında andı
Meteorolojiden denizlerde kuvvetli fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz
Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Bakan Göktaş'tan sokakta kalan vatandaşlar için 112'nin aranması çağrısı

Bakan Göktaş'tan sokakta kalan vatandaşlar için 112'nin aranması çağrısı

Bakan Göktaş'tan il müdürlerine "saha odaklı yönetim" uyarısı

Aralık ayı doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı

Bakan Göktaş: Dijital medya ve oyun platformlarına dair yasal düzenlemeyi yakın zamanda hayata geçireceğiz

Bakan Göktaş: Dijital medya ve oyun platformlarına dair yasal düzenlemeyi yakın zamanda hayata geçireceğiz
Bakan Göktaş, "Bizim Çocuklar 13. Türkiye Halk Oyunları Yarışması"nın açılış törenine katıldı

Bakan Göktaş, "Bizim Çocuklar 13. Türkiye Halk Oyunları Yarışması"nın açılış törenine katıldı
Aralık ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aralık ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet