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Yaşam

Bakan Göktaş, Uşak'ta kadınlarla halı dokudu, yaşlılarla ilahi söyledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde kadınlarla halı dokudu, Vefa Yaşam Merkezi ziyaretinde yaşlılarla ilahi söyledi.

Sarp Özer  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Bakan Göktaş, Uşak'ta kadınlarla halı dokudu, yaşlılarla ilahi söyledi

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentte ilk olarak Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Atölyeleri tek tek gezen Bakan Göktaş, çalışmalara ilişkin bilgi aldı, kursiyer kadınlarla sohbet etti. Epoksi Atölyesini gezen Göktaş, burada ahşap üzerinde renklendirme yaptı, ardından sabun ve kara kalem resim atölyelerini ziyaret etti.

Kursiyer kadınların çalışmalarını inceleyen Göktaş, halı dokuma atölyesinde tafting makinesiyle halı dokudu. Aile içi iletişimin işlendiği psikoloji atölyesini de ziyaret eden Bakan Göktaş, ramazan tatlılarının yapıldığı etkinlik kapsamında kadınlarla güllaç yaptı.

Bakan Göktaş daha sonra Uşak Belediyesinin Vefa Yaşam Merkezi'ne geçti. Yaşlılarla yakından ilgilenen, söyledikleri ilahilere eşlik eden Göktaş, onlarla olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentteki ziyaretleri kapsamında kadınlarla gençlerle ve yaşlılarla buluşma fırsatı bulduğunu dile getiren Göktaş, "Geçen hafta Yaşlılara Saygı Haftası'ydı. Sizler başımızın tacısınız, iyi ki varsınız." diye konuştu.

Göktaş, yaşlıları toplumun "mihenk taşı" olarak nitelendirerek, "Sizlerin duaları sayesinde milletimiz ayakta duruyor. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız." dedi.

Yaşlıların ev ortamında aktif ve sağlıklı şekilde yaş almalarının önemine değinen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak büyüklerimizin daha rahat ve konforlu bir hayat sürdürmesi için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Evde bakım yardımlarımız, kendi sosyal hizmet modellerimizi daha iyileştirmeye yönelik projelerimiz, çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemde de siz büyüklerimize yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek."

Ziyaretleri sırasında Bakan Göktaş'a, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Belediye Başkanı ve başkan adayı Mehmet Çakın da eşlik etti.

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