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Yaşam

Bakan Göktaş, 70 yıldır evli olan Yılmaz çiftini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 70 yıldır evli olan Ümmügül ve Selahattin Yılmaz çiftine konuk oldu.

Sefa Bilgitekin  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Bakan Göktaş, 70 yıldır evli olan Yılmaz çiftini ziyaret etti

Ankara

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımda ziyarete ilişkin, "70 kere maşallah" ifadesini kullanarak, Bilecik'te hanelerine misafir olduğu Ümmügül ve Selahattin Yılmaz çiftinin 70 yılı sevgi ve sabırla yan yana geçirdiğini vurguladı.

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Aile Yılı'nda, kuşakları birbirine bağlayan bu güzel ailenin kendilerine çok güçlü bir hikaye anlattığını belirten Göktaş, "Sevgiyle kurulan yuvalar sadece geçmişi değil, geleceği de taşır. Gelenek, vefa ve aile bağlarımız hala dimdik ayakta." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş paylaşımında, ziyarete ilişkin görüntülere de yer verdi.

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