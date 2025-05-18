Bakan Göktaş, 70 yıldır evli olan Yılmaz çiftini ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 70 yıldır evli olan Ümmügül ve Selahattin Yılmaz çiftine konuk oldu.
Ankara
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımda ziyarete ilişkin, "70 kere maşallah" ifadesini kullanarak, Bilecik'te hanelerine misafir olduğu Ümmügül ve Selahattin Yılmaz çiftinin 70 yılı sevgi ve sabırla yan yana geçirdiğini vurguladı.
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Aile Yılı'nda, kuşakları birbirine bağlayan bu güzel ailenin kendilerine çok güçlü bir hikaye anlattığını belirten Göktaş, "Sevgiyle kurulan yuvalar sadece geçmişi değil, geleceği de taşır. Gelenek, vefa ve aile bağlarımız hala dimdik ayakta." ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş paylaşımında, ziyarete ilişkin görüntülere de yer verdi.
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70 kere maşallah :) 🧿— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) May 18, 2025
Bilecik’te hanelerine misafir olduğumuz Ümmügül teyze ve Selahattin amca 70 yılı sevgiyle ve sabırla yan yana geçirmiş.#AileYılı’nda, kuşakları birbirine bağlayan bu güzel aile bize çok güçlü bir hikaye anlatıyor.
Sevgiyle kurulan yuvalar sadece… pic.twitter.com/Y8avKNrP2O