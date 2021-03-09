Euro
9.10
Dolar
7.65
BIST 100
1,544.45
Altın
1,702.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Baharın müjdecisi leylekler erken geldikleri Muş'ta kar sürpriziyle karşılaştı

Muş'a bu yıl erken gelen leylekler, arazinin karla kaplı olmasına rağmen yuvalarına yerleşti.

Sabri Yıldırım   | 09.03.2021
Baharın müjdecisi leylekler erken geldikleri Muş'ta kar sürpriziyle karşılaştı Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Leylekler, merkeze bağlı Muratgören ile Hasköy ilçesinin Aşağıüçdam ve Alazlı köylerindeki yuvalarında konaklamaya başladı.

Baharın müjdecisi leylekler erken geldikleri Muş'ta kar sürpriziyle karşılaştı

Muş'a bu yıl erken gelen leylekler, arazinin karla kaplı olmasına rağmen yuvalarına yerleşti. Leylekler, merkeze bağlı Muratgören ile Hasköy ilçesinin Aşağıüçdam ve Alazlı köylerindeki yuvalarında konaklamaya başladı. Bu yıl erken gelerek yöre halkını da şaşırtan leylekler, yiyecek bulmakta zorlandıkları karla kaplı arazide köylülerin desteğiyle sorun yaşamıyor. ( Sabri Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Bu yıl erken gelerek yöre halkını da şaşırtan leylekler, yiyecek bulmakta zorlandıkları karla kaplı arazide köylülerin desteğiyle sorun yaşamıyor.

Aşağıüçdam köyü sakinlerinden Alican Boz, gazetecilere yaptığı açıklamada, baharın müjdecisi leylekleri görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Leyleklerin köyün simgesi haline geldiğini belirten Boz, "Onlar misafirlerimiz. Sonbaharda sıcak bölgelere giden leylekler yazın tekrar köyümüze geliyor. Bu yıl erken geldikleri için kar engeline takıldılar. Elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz." dedi.

Erdal Akdemir, "Leyleklerin köyümüze gelmesiyle baharın yaklaştığını anlıyoruz. Ev ve elektrik direklerinin üzerinde yaptıkları yuvaları koruyoruz. Onları görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Hayatımı kaybetme korkusu yaşadım'
Kovid-19'un diyaliz hastası sayısında artışa neden olabileceği öngörülüyor
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
18 bin 547 konaklama tesisine Kovid-19 denetimi yapıldı
İzmir Valisi Köşger: Kentte Kovid-19 vaka sayıları yüzde 50 arttı

Benzer haberler

Baharın müjdecisi leylekler erken geldikleri Muş'ta kar sürpriziyle karşılaştı

Baharın müjdecisi leylekler erken geldikleri Muş'ta kar sürpriziyle karşılaştı

Leylek 'Yaren' 10'uncu göç yılında da Uluabat Gölü manzaralı yuvasına yerleşti

'O dönemde kaybettiğimiz enerjimizi ve ömrümüzü hiç kimse veremez'

Muş'ta tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 100 kişi kurtarıldı

Muş'ta tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 100 kişi kurtarıldı
Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
Dört il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Dört il için çığ, buzlanma ve don uyarısı