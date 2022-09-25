Dolar
18.41
Euro
17.84
Altın
1,643.66
ETH/USDT
1,304.90
BTC/USDT
18,902.00
BIST 100
3,281.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında konuşuyor
logo
Yaşam

Aydın'da polis ve jandarma, sünnet olan şehit çocuğunun araç konvoyuna katıldı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik 2016'daki operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın sünnet olan oğlu için oluşturulan araç konvoyuna, jandarma ve polis ekipleri eşlik etti.

Ferdi Uzun   | 25.09.2022
Aydın'da polis ve jandarma, sünnet olan şehit çocuğunun araç konvoyuna katıldı

Aydın

Mimar Sinan Mahallesi'nde annesiyle yaşayan 9 yaşındaki Can Sağlam'ın sünnet töreni için araç konvoyu oluşturuldu. Konvoya, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet, minibüs ve otomobillerle katıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, şehir turu atıldı.

Gazetecilere açıklama yapan anne Cansu Sağlam, büyük mutluluk yaşadığını belirterek, şöyle dedi:

"Herkese çok teşekkür ederiz. Bugünümüzde bizi yalnız bırakmadılar, destek oldular. En önemlisi de oğlumu mutlu ettikleri için teşekkür ediyorum. Heyecandan ve stresten ayakta zor duruyorum. Arkamızda olduklarını gösterdiler."

Can Sağlam da çok mutlu olduğunu söyledi.

Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam, 8 Ocak 2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşmüş, memleketi Aydın'da toprağa verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Mega yat "Anna" Marmaris'te
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere ve çalışanlara destek müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı

Benzer haberler

Aydın'da polis ve jandarma, sünnet olan şehit çocuğunun araç konvoyuna katıldı

Aydın'da polis ve jandarma, sünnet olan şehit çocuğunun araç konvoyuna katıldı

Adana'da polis boğulma olaylarına uzaktan kumandalı can simidiyle müdahale ediyor

İstanbul'da 45 tüp kobra zehri ele geçirildi

Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi

Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi
Hatalı sünnete "taksirle yaralamadan" dava açıldı

Hatalı sünnete "taksirle yaralamadan" dava açıldı
Iğdır'da çalınan 118 koyunu JASAT ekibi buldu

Iğdır'da çalınan 118 koyunu JASAT ekibi buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet