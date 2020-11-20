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Yaşam

Ayda ve Atakan Bornova Belediyespor Basketbol Takımı'nın antrenmanına katıldı

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda ve 8 yaşındaki ağabeyi Atakan Gezgin, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor'un antrenmanını ziyaret etti.

Ali Korkmaz   | 20.11.2020
Ayda ve Atakan Bornova Belediyespor Basketbol Takımı'nın antrenmanına katıldı

İzmir

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda ve 8 yaşındaki ağabeyi Atakan Gezgin, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor'un antrenmanını ziyaret etti.

Bornova Belediyespor'dan yapılan açıklamaya göre, Bornova Atatürk Spor Salonu'ndaki antrenmana katılan Ayda ve Atakan, bir süre basketbolcularla sohbet edip, oyunlar oynadı.

Baba Uğur Gezgin'in de katıldığı antrenmanda takım oyuncuları ile başantrenör Faruk Beşok'un imzaladığı formayı giyen Atakan, oyuncularla tek pota maç yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için en önemli konuların başında geliyor. Bugün de takımımızın taraftarı olan Atakan ve Ayda'yı ağırladık. Hem onlar hem de biz çok mutlu olduk."

Oyunculara da seslenen İduğ, "Bu sene daha çok çalışıp, Atakan kardeşimiz için Süper Lig'e çıkalım." ifadesini kullandı.

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