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Yaşam

Avrasya Tüneli girişindeki yükseklik uyarısının bulunduğu levhaya kamyonetin çarpması kamerada

Avrasya Tüneli girişindeki yükseklik sınırını gösteren uyarı levhasına kamyonetin çarpması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Şükrü Gündüz  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Avrasya Tüneli girişindeki yükseklik uyarısının bulunduğu levhaya kamyonetin çarpması kamerada

İstanbul

Avrupa Yakası'ndan Avrasya Tüneli'ne seyir halinde olan kamyonet sürücüsü yükseklik sınırının bulunduğu uyarı tabelasına çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasası yerinden çıkarken, levhada hasar oluştu.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kamyonetin uyarı levhasına çarpması başka bir aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

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