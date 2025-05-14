Avrasya Tüneli girişindeki yükseklik uyarısının bulunduğu levhaya kamyonetin çarpması kamerada
Avrasya Tüneli girişindeki yükseklik sınırını gösteren uyarı levhasına kamyonetin çarpması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Avrupa Yakası'ndan Avrasya Tüneli'ne seyir halinde olan kamyonet sürücüsü yükseklik sınırının bulunduğu uyarı tabelasına çarptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasası yerinden çıkarken, levhada hasar oluştu.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kamyonetin uyarı levhasına çarpması başka bir aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasınca görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.