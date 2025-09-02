Dolar
41.14
Euro
48.09
Altın
3,501.88
ETH/USDT
4,366.30
BTC/USDT
111,330.00
BIST 100
10,859.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük merkeze bağlı Aladağ mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
logo
Yaşam

Atatürk Baraj Göleti'ne 1 milyon 75 bin balık yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Sularda Balıklandırma Projesi" kapsamında Atatürk Baraj Göleti'ne 1 milyon 75 bin balık yavrusu salındı.

Ali Gazel, Orhan Pehlül  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Atatürk Baraj Göleti'ne 1 milyon 75 bin balık yavrusu bırakıldı Fotoğraf: Ali Gazel/AA

Adıyaman

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, AA muhabirine, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üretilen balık yavrularının bölgeye bırakıldığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Her yıl Atatürk Baraj Göleti ve iç sulara balık yavrusu bıraktıklarını dile getiren Tığlı, "Bu yıl 1 milyon balık yavrusunu Atatürk Baraj Göleti'ne saldık. Son 4 yılda toplamda 21 milyon 600 bin farklı türdeki balık yavrusunu göletlerimizle buluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ise balıklandırma çalışmalarının her yıl düzenli olarak sürdüğünü belirtti.

Kentin tatlı su kaynağı bakımından zengin olduğunu aktaran Akkan, "Türkiye'de biyolojik çeşitlilik ve ekonomik içeriği bakımından oldukça zengin bir coğrafyaya sahibiz. Bakanlığımız bu çalışmaları aralıksız sürdürüyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brüksel'de sanatçılar, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerini okudu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Aliyev'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı eş-Şeyh ile telefonda görüştü
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı

Benzer haberler

Atatürk Baraj Göleti'ne 1 milyon 75 bin balık yavrusu bırakıldı

Atatürk Baraj Göleti'ne 1 milyon 75 bin balık yavrusu bırakıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet