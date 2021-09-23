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Yaşam

Asi Nehri'nin taşmasıyla Akdeniz'e dökülen su sümbülleri Samandağ sahilini kapladı

Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e dökülen su sümbülleri, Samandağ sahiline vurdu.

Mehmet Gürkan   | 23.09.2021
Asi Nehri'nin taşmasıyla Akdeniz'e dökülen su sümbülleri Samandağ sahilini kapladı Fotoğraf: Mehmet Gürkan / AA

Hatay

Sahil boyunca denizi kaplayarak kıyıya vuran su sümbülleri, ilginç görüntüler oluşturdu.

Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Asi Nehri'nin sağanak nedeniyle taşması sonucu nehir üzerindeki su sümbüllerinin denize döküldüğünü söyledi.

Yaşanan bu doğa olayını görmek isteyen vatandaşların Samandağ sahiline akın ettiğini de dile getiren Sağlamtaş, yaşanan olayın araştırılıp çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Denizi ve sahili kaplayan su sümbüllerini görmek isteyen vatandaşlar ise bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

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