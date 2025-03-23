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Yaşam

Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler dronla görüntülendi

Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler dron ile görüntülendi.

Günay Nuh, Yusuf Ayas  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler dronla görüntülendi Fotoğraf: Yusuf Ayas/AA

Ardahan

Göle ilçesi sınırlarındaki menderesler, başta Göle Ovası olmak üzere bölgeyi besliyor.

Yazın başta Göle Ovası ve Dereyolu Köyü bölgesi olmak üzere çevresini besleyen menderesler, kışın da ayrı güzellik sunuyor.

Mendereslerin dronla görüntülendiği sırada hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

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