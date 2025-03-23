Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler dronla görüntülendi
Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler dron ile görüntülendi.
Ardahan
Göle ilçesi sınırlarındaki menderesler, başta Göle Ovası olmak üzere bölgeyi besliyor.
Yazın başta Göle Ovası ve Dereyolu Köyü bölgesi olmak üzere çevresini besleyen menderesler, kışın da ayrı güzellik sunuyor.
Mendereslerin dronla görüntülendiği sırada hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.
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