logo
Yaşam

Ardahan'da mercek bulutları görüldü

Ardahan semalarında çok sayıda mercek bulutu oluştu.

Günay Nuh  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Ardahan'da mercek bulutları görüldü Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Kent merkezi ve Ardahan Üniversitesi kampüs bölgesinde akşama doğru oluşmaya başlayan mercek bulutları, vatandaşların ilgi ve dikkatini çekti.

Vatandaşlar, bulutları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına almaya çalıştı.

Özellikle kızıllaşmasıyla güzel görüntü oluşturan mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

