Ardahan'da mercek bulutları görüldü
Ardahan semalarında çok sayıda mercek bulutu oluştu.
Ardahan
Kent merkezi ve Ardahan Üniversitesi kampüs bölgesinde akşama doğru oluşmaya başlayan mercek bulutları, vatandaşların ilgi ve dikkatini çekti.
Vatandaşlar, bulutları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına almaya çalıştı.
Özellikle kızıllaşmasıyla güzel görüntü oluşturan mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.
