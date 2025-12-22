Dolar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 Sezonu İlk Seferine Uğurlanması Töreni'nde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Sertifika Teslim Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Yurtta en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü

Yurt genelinde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Günay Nuh, Anıl Aydın  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Yurtta en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü Fotoğraf: Anıl Aydın/AA

Ardahan

Ardahan genelindeki dondurucu soğuklar sürüyor.

Termometrelerin gece sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği il merkezinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl merkezindeki Kura Nehri ve Alabalık Deresi'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Ayrıca yurtta gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ile Göle ilçesinde ölçüldü.

