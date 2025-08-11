Dolar
Yaşam

Antalya'nın kavurucu sıcaklarında Uçarsu Şelalesi serinlemek isteyenlerin adresi oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan ve Batı Toroslar'ın ikinci yüksek tepesi olan Akdağ'ın eteklerindeki Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl, doğal güzellikleriyle sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Talip Demirci  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Antalya'nın kavurucu sıcaklarında Uçarsu Şelalesi serinlemek isteyenlerin adresi oldu Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

1800 metre rakımdaki Akdağ'ın yamaçlarından eriyen kar sularının beslediği Yeşilgöl, soğuk suyu ile yazın kavurucu sıcaklarından bunalan bölge halkı ve turistleri ağırlıyor.

Gömbe Ovası'na doğru akan, toplam alanı 50 dekar olan göl, yeşilin tüm tonlarını barındıran rengiyle ilgi görüyor.

Akdağ'ın eteklerinden ve Yeşilgöl'den gelen kaynakların birleşmesiyle 50 metre yükseklikten beyaz köpükler saçarak Gömbe Ovası'na akan Uçarsu Şelalesi, Gömbe Yaylası'nın içinden geçip Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veren Çayboğazı Barajı'nı da besliyor.

Bölgeyi ziyaret eden Ali Göksun, Antalya'da sahillerin ve kentin çok sıcak olduğunu sıcak yaz günlerinde şelaleye geldiklerini söyledi.

Uçarsu Şelalesi'nin manzarası, doğası ve suyuyla çok güzel bir yer olduğunu belirten Göksun, "Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar buraya geliyor. Hiç bir yerde böyle bir soğuk su yoktur herhalde. Doğa'dan gelen suyun berraklığı harika. Eskiden suyumuz çok akıyordu şimdi ise kuraklık nedeniyle biraz az geliyor ama eski günlerini aratmıyor." dedi.

İstanbul'dan ziyarete gelen Mustafa Kuşcu ise şelalenin suyunun çok soğuk olduğunu ve hayran kaldıklarını dile getirdi.

Kuşcu, suyun akışını görmek ve Gömbe Yaylası'nda serinlemek için ailesi bölgeyi ziyaret ettiklerini dile getirdi.

