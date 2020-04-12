Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Antalya'da sokağa çıkma yasağı boyunca sokak hayvanları unutulmadı

Antalya'nın belediyeleri ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteği sağlıyor.

Gülsem Adam   | 12.04.2020
Antalya'da sokağa çıkma yasağı boyunca sokak hayvanları unutulmadı Fotoğraf: Gülsem Adam/AA

Antalya

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kepez İlçe Jandarma ekipleri, sokağa çıkma yasağı sonrası dışarıya çıkamayan hayvanseverlerin yerine sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu noktalara mama, yem ve su bıraktı. 

Finike Belediyesi ekipleri ise hayvanseverlerden temin ettikleri mama ve yemları barınaklara ulaştırdı.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, zor günlerin geride kalacağı güne kadar sosyal belediyecilik çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini kaydetti.

Polis, jandarma ve kaymakamlık görevlileriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Geyikçi, "Hayvansever hemşehrilerimiz barınakta yaşamını sürdüren dostlarımız için mama temin etti. Belediye olarak hayvansever dostlarımıza lojistik destek sağladık. Araçlarımız ile mamaları barınağa ulaştırdık. Yine sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanlara mama verdik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
'ABD'de koronavirüsten hastaneye kaldırılan orta yaşlıların 10'da 1'i hayatta kalamıyor'
'ABD'de tedbirler erken alınsaydı daha fazla hayat kurtarılabilirdi'

Benzer haberler

Antalya'da sokağa çıkma yasağı boyunca sokak hayvanları unutulmadı

Antalya'da sokağa çıkma yasağı boyunca sokak hayvanları unutulmadı

Jandarma yarasına 'merhem' olduğu 'Zeytin'e doğum yaptırdı

Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi

Antalyasporlu Podolski'den maskeli pazar alışverişi paylaşımı

Antalyasporlu Podolski'den maskeli pazar alışverişi paylaşımı
Antalya'da şehir girişlerine helikopterli denetim

Antalya'da şehir girişlerine helikopterli denetim
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi plazma tedavisine hazır

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi plazma tedavisine hazır