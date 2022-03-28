Dolar
14.83
Euro
16.30
Altın
1,937.90
ETH/USDT
3,355.50
BTC/USDT
47,529.00
BIST 100
2,172.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam

Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde 23 gün önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Servet Tümer, Ayşe Yıldız   | 28.03.2022
Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Antalya

Belek Mahallesi'nde köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altında olan Mahra Melin Pınar, hayata tutunamadı.

Küçük kızın babası Murat Pınar, AA muhabirine, "Maalesef kızımızı kaybettik. Organlarını bağışlamak istiyorduk. Ancak beyin ölümü gerçekleşmeden vefat ettiği için bunu yapamadık." dedi.

Pınar, hastanedeki işlemlerinin ardından kızlarının yarın Belek Mahallesi'nde toprağa verileceğini söyledi.

Mahra Melin Pınar, 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalmış, ağır yaralanan çocuk, götürüldüğü Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Çocuğun beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları üç büyük ilde azaldı
İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak
Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina ilan edildi
İsrail Başbakanı Bennett Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de 11 bin 194 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Savaştan kaçan Ukraynalı öğrencilere, gönüllü Ukraynalı öğretmenler ders veriyor

Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'da

Antalya'ya sığınan Rus ve Ukraynalı dansçı çift barış mesajı verdi

Antalya'ya sığınan Rus ve Ukraynalı dansçı çift barış mesajı verdi
Bahçeli: MHP, Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için olağanüstü mücadele sergileyecektir

Bahçeli: MHP, Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için olağanüstü mücadele sergileyecektir
Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kamelyalı Kadın' balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kamelyalı Kadın' balesini sahneleyecek