Dolar
35.99
Euro
36.91
Altın
2,814.09
ETH/USDT
2,543.80
BTC/USDT
94,445.00
BIST 100
9,784.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.

Yiğithan Yıldız  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya

Sömestr tatilinin sona erip okulların açılmasına rağmen Antalya sahillerinde yoğunluk devam etti.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldü kentte, güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı, Sarısu ve Lara plajlarında vakit geçirdi.

Konyaaltı Sahili'nde birçok kişi güneşlendi, bazıları da denize girmeyi tercih etti.

Sporseverler ise kürek sörfü yaptı, bisiklete bindi ve yürüyerek güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı aileler ise sahil bandında piknik yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
YEE, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı"nın açılışını yaptı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 ve 6 Şubat tarihlerindeki uçuşlarda azaltma kararı
Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferler yarın yapılamayacak
Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

ULAK Haberleşme yurt dışındaki baz istasyonu ağını artırmak istiyor

Keçi çobanlığı yapan Yörük çocuğu, Bocce Milli Takımı'na seçildi

Keçi çobanlığı yapan Yörük çocuğu, Bocce Milli Takımı'na seçildi
Avusturya 2. Lig ekiplerinden St. Pölten, Antalya'da kamp yapıyor

Avusturya 2. Lig ekiplerinden St. Pölten, Antalya'da kamp yapıyor
Roketsan balistik füze konusunda iddialı konuma gelmek istiyor

Roketsan balistik füze konusunda iddialı konuma gelmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet