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Yaşam

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.

Orhan Çiçek  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece, nem oranının yüzde 42 ölçüldüğü kentte güneşli hava hakim oldu.

Güzel havayı fırsat bilenler hafta sonunu, Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde zaman geçirerek değerlendirdi.

Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi plajlarda güneşlendi, bazıları ise denize girdi.

Bazı sporseverlerin kürek sörfü (sup) yapması ve deniz paraşütüyle uçması da renkli görüntüler oluşturdu.

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