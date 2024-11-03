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Yaşam

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Antalya'da etkili olan güneşli havayı değerlendirmek isteyen turistler ve kent sakinleri sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.

Sinan Özmüş  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi Fotoğraf: Kasım Sakallı/AA

Antalya

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 25 ve nem oranının yüzde 16 olarak ölçüldüğü kentte, güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girerken bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

Birçok kişi sahil kenarında yürüyüş yaptı, kimisi ise yeşil alanlarda aileleriyle piknik yaparak sıcak havanın keyfini çıkardı.

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