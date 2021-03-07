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Yaşam

Antalya'da 11 kız kardeşli 70 yaşındaki kadının 62 yıllık çobanlık hikayesi ilgi çekiyor

Konyaaltı ilçesinde 8 kız kardeşini evlendirip, kendisi gibi evlenmeyen 3 kız kardeşiyle yaşamını sürdüren Fatma Koçubaba, 62 yıldır çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Süleyman Elçin   | 07.03.2021
Antalya'da 11 kız kardeşli 70 yaşındaki kadının 62 yıllık çobanlık hikayesi ilgi çekiyor Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Antalya'da 8 kız kardeşinin yuvalarını kurmasına yardımcı olan 70 yaşındaki Fatma Koçubaba, kendisi gibi hiç evlenmeyen 3 kardeşiyle dayanışma içerisinde mutlu bir hayat sürüyor.

Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde yaşayan Ayşe ile İsmail Koçubaba çiftinin, 12 kız çocukları dünyaya geldi. Anne ve babanın vefatının ardından birbirine tutunan 12 kız kardeşten en büyükleri Fatma Koçubaba, ailenin sorumluluğunu üstlendi. Koçubaba, henüz 8 yaşındayken başladığı küçükbaş hayvan çobanlığını 62 yıldır sürdürerek ailesinin yükünü omuzluyor.

Sekiz kız kardeşinin evlenip yuva kurmasına yardımcı olan Koçubaba, kendisi gibi evlenmeyen kardeşleri Şadiye (67), Sultan (65) ve Mükerrem (57) ile aynı evde mutlu bir hayat sürüyor.

Koçubaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşlerinin 11'inin de hayatta olduğunu söyledi.

Kardeşleriyle zorlu bir hayat sürdüklerini anlatan Koçubaba, "Ben evli değilim. Başkasının yanına gidesim gelmedi, geçinmenin zor olduğunu anlayınca evlenmek istemedim. Bu yaştan sonra da evlenmek olmaz." dedi.

Fatma Koçubaba, kız kardeşlerine hem annelik hem babalık yaptığını belirtti.

Üzerine düşen sorumluluğu yıllarca yerine getirdiğini dile getiren Koçubaba, "Evlenmeyen kız kardeşlerimle dayanışma içerisinde mutlu bir hayat sürüyoruz. 8 yaşımdan beri koyun güdüyorum. Ekini de biçiyoruz, koyunlara da bakıyoruz. Amcam da koyunlarını kendi oğluna vermedi, çok iyi güttüğüm için o da koyunlarını bana teslim etti. Koyunlar benim sesime göre dururlar ya da yürürler." ifadelerini kullandı.

Güne sabahın ilk ışıklarıyla başladığını kaydeden Koçubaba, "Kalkar kalkmaz kedilere ekmek veriyorum. Önce koyunları ardından sığırları gütmeye başlıyorum. Eskiden düdük gibi ıslık çalar, döndürürdüm koyunları. Ama şimdi takma dişten dolayı aynı sesleri çıkaramıyorum." diye konuştu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Fatma Koçubaba ve kız kardeşlerine hediye verdi.

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