Dolar
41.72
Euro
48.56
Altın
4,037.00
ETH/USDT
4,509.70
BTC/USDT
123,053.00
BIST 100
10,826.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Antalya ve Muğla'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlere ve Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü.

Talip Demirci, Onur Çadır  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Antalya ve Muğla'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Antalya/Muğla

Gömbe Mahallesi'ndeki 2700 rakımlı Akdağ mevkisine gece saatlerinde kar yağdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dağın beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, fotoğraf çekti.

Bölgede hayvanlarını otlatan Yörükler de kar yağışı ile yayladan dönüş yolculuğuna geçmeye başladı.

Muğla'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Kentte dün etkili olan şiddetli yağışın ardından hava sıcaklığında düşüş yaşandı.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yaz aylarında çok sayıda kişinin ziyaret ettiği 2 bin 100 rakımlı Girdev Yaylası'nın bazı noktaları, beyaz örtüyle kaplandı.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, ilçenin yüksek rakımlı dağlarının karla buluştuğunu belirterek, "Doğanın bu büyüleyici manzarasıyla birlikte kış mevsimine 'merhaba' diyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Güvenli ve adil bir iletişim ekosistemi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
İstanbul'da düzenlenen terörle mücadele konferansı ikinci gününde devam ediyor
Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 18 ölçüldü
Kayseri'de muhtarlar afetlere karşı "destek AFAD gönüllüsü" oluyor

Benzer haberler

Antalya ve Muğla'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Antalya ve Muğla'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Antalya'nın margaz üzümünde hasat mesaisi sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet