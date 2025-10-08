Antalya ve Muğla'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı
Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlere ve Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü.
Antalya/Muğla
Gömbe Mahallesi'ndeki 2700 rakımlı Akdağ mevkisine gece saatlerinde kar yağdı.
Dağın beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, fotoğraf çekti.
Bölgede hayvanlarını otlatan Yörükler de kar yağışı ile yayladan dönüş yolculuğuna geçmeye başladı.
Muğla'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Kentte dün etkili olan şiddetli yağışın ardından hava sıcaklığında düşüş yaşandı.
İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Yaz aylarında çok sayıda kişinin ziyaret ettiği 2 bin 100 rakımlı Girdev Yaylası'nın bazı noktaları, beyaz örtüyle kaplandı.
Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, ilçenin yüksek rakımlı dağlarının karla buluştuğunu belirterek, "Doğanın bu büyüleyici manzarasıyla birlikte kış mevsimine 'merhaba' diyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.