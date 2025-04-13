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Yaşam

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde karla kaplanan yaylada yılkı atları görüntülendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yılkı atları görüntülendi.

Yaşar Tonbak  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde karla kaplanan yaylada yılkı atları görüntülendi Fotoğraf: Yaşar Tonbak/AA

Ankara

İlçenin 1650 rakımlı Karaşar, Nallıkaşı, Ahlatlık ve Burgaz bölgelerinde yılkı atlarının sayısının arttığı görüldü.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından, sürüler halinde gezen yılkı atları yaylalarda yiyecek bulmaya çalıştı.

Karla kaplı alanlarda otlamaya çalışan yılkı atları görüntülendi.

Karaşar Mahallesi Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, yılkı atlarının bölgenin adeta simgesi haline geldiğini söyledi.

Gürlek, "Atları mahalle halkı olarak yakından takip ediyoruz. Ancak, karda kışta, yem bulmada zorlanan atlar, karın altında ot bulmaya çalışıyorlar. Böylesi zamanlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, doğaya yem bıraktığı gibi bu alanlara da yem ve ot bıraksalar, atlar ot bulmada sıkıntı yaşamazlar." dedi.

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