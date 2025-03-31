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Yaşam

Ankaralı genç, iki elle aynı anda farklı resimler yapıyor

Ankara'da yaşayan İskender Kozan, sahip olduğu yeteneği sayesinde aynı anda iki eliyle, iki farklı resmi kağıda aktarabiliyor.

Eylül Aşkın Akçay  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Ankaralı genç, iki elle aynı anda farklı resimler yapıyor Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Garsonluk yaparak hayatını kazanan 24 yaşındaki İskender Kozan, yaklaşık 2 yıl önce merak üzerine iki elle aynı anda iki farklı resim çizmeye yöneldi.

Zor olan bu yöntemle resim yapabildiğini fark eden Kozan, kendi becerisine sahip kişilerin bulunup bulunmadığını araştırdı.

Genellikle iki elle aynı anda, aynı resmi çizebilen kişilerin bulunduğunu ancak farklı resimleri çizme becerisinin nadir görüldüğünü öğrenen genç çizer Kozan, sahip olduğu yeteneği geliştirmek ve bu alanda başarı göstermek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

"İki ayrı yere konsantre olmak zor"

Kozan, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıl önce başladığı bu süreçte kendini geliştirmek için çok sayıda resim çizdiğini söyledi.

Resim alanında hiçbir eğitiminin olmadığını belirten Kozan, bu sürecin başında, başarılı olamayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Kozan, "İlk başta ben de inanamadım ama deneme yanılma yoluyla bu yeteneğimi geliştirdim. İki elle aynı anda iki farklı resim çizmek, iki ayrı yere konsantre olmak zor. Ellerimin yanı sıra sağ ve sol gözümü de aynı anda kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

İlk yaptığı resimlere çok vakit harcadığını ancak zamanla bu süreyi kısalttığını kaydeden Kozan, basit figürleri 3 dakikada, karakalem resimleri ise yaklaşık 2 saatte tamamladığını söyledi.

İlerleyen yıllarda sergi açmayı düşündüğünü belirten Kozan, yeteneğini daha fazla insanın görmesi amacıyla yaptığı resimleri sosyal medyada paylaştığını dile getirdi.

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